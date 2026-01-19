Sheinbaum expresa su gusto por la visita de BTS a México: “Qué bueno que vienen”

La próxima visita de BTS a México no ha pasado desapercibida, ni siquiera para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este martes habló del grupo de K-pop durante su conferencia mañanera, al que calificó como “un grupo coreano muy famoso”.

Sheinbaum habla de BTS en la mañanera

El tema surgió a partir de una pregunta de un reportero sobre las quejas que ha manifestado el ARMY de BTS (su base de fans) contra Ocesa, la empresa encargada de la venta de boletos para los conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

BTS ofrecerá tres conciertos en CDMX le próximo mes de mayo/AP

Las inconformidades de los fans están relacionadas con los precios, el proceso de compra y la seguridad de los datos personales que los usuarios deben registrar para adquirir entradas.

“Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México. Qué bueno que vienen, porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos”, comentó la presidenta Sheinbaum durante la conferencia mañanera de hoy.

El grupo coreano de K-pop tendrá una gira mundial este año 2026/AP

PROFECO vigila la venta de boletos

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Iván Escalante, informó que la dependencia está al tanto de las denuncias realizadas por los fans de BTS y que vigilan de cerca el proceso de venta de boletos para los conciertos en México.

“El tema de los datos personales, sí estamos vigilando todo el tiempo que se resguarden y también los usuarios de estas plataformas de compra de boletos firman un documento en el que hay un compromiso de parte de la empresa para que estos datos personales estén resguardados”, explicó.

La presidenta mostró su gusto por la visita de BTS a nuestro país/Presidencia de México

Escalante detalló que, del jueves de la semana pasada hasta ayer, PROFECO recibió 4 mil 746 documentos y correos electrónicos solicitando la revisión del proceso de venta.

“Nos han pedido que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen los cargos, las condiciones completas de la venta, los precios de entrada y qué incluyen los paquetes especiales que se venden en estos conciertos”, añadió el funcionario.

¿Cuándo y cómo comprar boletos para BTS en México?

BTS, grupo coreano conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México los próximos 7, 9 y 10 de mayo.

Fechas de venta

Preventa para miembros y fans :

22 y 23 de enero de 2026 , a partir de las 9:00 a.m. (hora de México) .

: , a partir de las . Venta general:

Posteriormente, a través de Ticketmaster México.

PROFECO seguirá de cerca el proceso de venta de boletos que comienza este 22 de enero/PROFECO

Requisitos para la Preventa Weverse

Para participar en la Preventa Weverse, es necesario:

Haber adquirido la ARMY Membership (Global) .

. Haberse registrado correctamente en Weverse a más tardar el domingo 18 de enero a las 5:00 p.m.

Que el ID de Weverse (correo electrónico) coincida exactamente con el correo asociado a la cuenta de Ticketmaster.

Si los correos no coinciden, no será posible unirse a la fila virtual para la compra de boletos.