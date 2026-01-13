BTS en México 2026: fechas confirmadas, cómo y dónde comprar boletos

El fenómeno global del K-pop BTS confirmó que visitará México como parte de su gira mundial 2026, la cual acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum programado para el 20 de marzo de 2026 y marca su regreso como septeto tras casi cuatro años de pausa.
¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?
BTS ofrecerá tres conciertos en en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México en las siguientes fechas:
7 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026
10 de mayo de 2026
¿Cómo y cuándo comprar boletos?
La preventa para miembros y fans está programada para el 22 y 23 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. (Hora de México).
La venta general comenzará posteriormente a través de Ticketmaster México.
¿Qué trae la gira mundial 2026 de BTS?
La gira se alineará con el lanzamiento del próximo álbum del grupo, previsto para el 20 de marzo de 2026, y representa la primera etapa de actuaciones conjuntas desde que los siete integrantes completaron su servicio militar obligatorio.
Los fans pueden esperar una producción de gran escala que incluirá paradas en diversas ciudades alrededor del mundo —y el regreso especial a México es parte de ese calendario global.