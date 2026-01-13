BTS en México 2026: fechas confirmadas, cómo y dónde comprar boletos

El fenómeno global del K-pop BTS confirmó que visitará México como parte de su gira mundial 2026, la cual acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum programado para el 20 de marzo de 2026 y marca su regreso como septeto tras casi cuatro años de pausa.

Ciudad de México será testigo del regreso de BTS. / AP

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?

BTS ofrecerá tres conciertos en en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México en las siguientes fechas:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026



Fechas confirmas para los conciertos de BTS. / AP

¿Cómo y cuándo comprar boletos?

La preventa para miembros y fans está programada para el 22 y 23 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. (Hora de México).

La venta general comenzará posteriormente a través de Ticketmaster México.

BTS es un septeto surcoreano formado por Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. / AP

¿Qué trae la gira mundial 2026 de BTS?

La gira se alineará con el lanzamiento del próximo álbum del grupo, previsto para el 20 de marzo de 2026, y representa la primera etapa de actuaciones conjuntas desde que los siete integrantes completaron su servicio militar obligatorio.

La banda se había tomado un descanso para completar su servicio militar. / AP

Los fans pueden esperar una producción de gran escala que incluirá paradas en diversas ciudades alrededor del mundo —y el regreso especial a México es parte de ese calendario global.