¡Viejos los trapos! Checo Pérez reaccionó a la viral foto de 2016 que compartió Franco Colapinto

El 2026 comenzó con una tendencia especial en redes sociales, donde los usuarios compartieron recuerdos de hace diez años, es decir, de 2016. En la Fórmula 1, Franco Colapinto no dudó en sumarse a la tendencia y en su cuenta de Instagram compartió fotografías de sus inicios, entre las que destacó una de Sergio 'Checo' Pérez.

Entre una colección de imágenes de su época en los karts, Colapinto, quien en 2016 tenía apenas 12 años, subió una foto con Checo, en lo que parece ser un evento de karting al cual el tapatío asistió como invitado. "2016!!!!!!!! cuanto tiempoooo que vintage y como disfrutaba!! que viejo estoy", escribió Franco.

Franco compartió una foto con Checo | INSTAGRAM: @francolapinto

Entre las reacciones, no pudo faltar la de Pérez Mendoza. "Buena foto! me hiciste sentir viejo", contestó Checo, a lo cual el argentino no tardó en responder. "Naaaa viejos son los trapos! Vos sos un pibe todavía!!! Y año debut este 2026!!!", bromeó el piloto de Alpine, que se reencontrará con el mexicano en la parrilla este año.

¿Dónde estaba Checo Pérez en 2016?

Hace diez años, Pérez Mendoza estaba disputando su sexta temporada en la Fórmula 1, tercera con Force India. En aquella campaña, el mexicano finalizó en el séptimo lugar del Campeonato de Pilotos con 101 y subió dos veces al podio en tercer lugar: en el Gran Premio de Mónaco y en el de Europa.

Así fue la interacción entre Checo y Franco | CAPTURA DE PANTALLA

Aunque ese año no fue el único piloto latinoamericano de la parrilla, ya que estuvieron Felipe Massa y Esteban Gutiérrez, sí fue el que mejor resultados tuvo. Además, el tapatío era ya bastante popular, no solo en México, sino también en otras regiones de Sudamérica, que no tenían otro referente al cual seguir, solo a Checo.

La admiración de Franco Colapinto por Checo Pérez

El propio Franco ha reconocido en más de una ocasión que, cuando era niño, su ejemplo a seguir era el piloto tapatío. "Yo me acuerdo cuando era muy chiquito seguía al 'Checo' y era al que me levantaba cada mañana para verlo correr".

"Era el latinoamericano más cercano a Argentina, el que hablaba español. Al final era un orgullo para nosotros. Y en un par de años después corrí contra él. Una locura", declaró el argentino en 2025.