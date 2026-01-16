Checo Pérez debuta con Cadillac desde el Circuito de Silverstone

A solo unas semanas del test de pretemporada, el nuevo equipo de Fórmula 1, Cadillac, ya se encuentra probando el que será su coche para su temporada de debut en el máximo circuito y según fuentes cercanas al equipo, el primero en probarlo en pista fue el mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez.

Equipo de Cadillac | @Cadillac_F1

¿Cómo fue la prueba del vehículo?

Antes del arranque formal de la pretemporada en Barcelona, Checo se unió a los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, en Gran Bretaña, esto con el fin de probar la nueva máquina en pista y tener un análisis más preciso de cada piloto de la escudería.

Checo se unió a su nuevo equipo en Silverstone, esto con el fin de definir algunos detalles con los técnicos del auto y dejar prácticamente todo listo para el inicio de la nueva pretemporada para el ex Red Bull y la primera para Cadillac.

Bottas y Pérez en conferencia | AP

Al principio, el clima complicó a la escudería, afortunadamente, más tarde en el día se encendieron los motores y el auto logró correr en la icónica pista de Gran Bretaña. En el Fliming day, Cadillac recorrerá los 200 km/h permitidos y con esto dará inicio a su camino de temporada.

Según fuentes cercanas al equipo, el primero en hacer el shakedown y las grabaciones con el auto, fue el mexicano. Checo realizará las pruebas necesarias antes de volver a México este fin de semana para cumplir con algunos compromisos.

@Cadillac_F1

Confidencialidad máxima

Pese a que el diseño del auto ya fue presentado en redes sociales, el equipo de Cadillac aún continúa ocultando los detalles decorativos del auto y algunos cambios técnicos, esto a través de parches en cámaras cercanas a su monoplaza. Sin embargo, los lentes más lejanos ya captaron algunos ‘chispazos’ de lo que será el nuevo auto en F1.

En cuanto al uniforme de la escudería número 11 de la Fórmula 1, el piloto chino, Zhou Guanyu, ya dio un par de detalles sobre cómo está conformado, sin embargo, la mayor parte sigue siendo un misterio, tal y como sucede con el auto.