¡Seguirá en Fórmula 1! Pato O'Ward volverá a ser piloto de reserva de McLaren en 2026

El automovilismo mexicano sigue ganando terreno en la máxima categoría. McLaren F1 ha hecho oficial la renovación de Patricio ‘Pato’ O’Ward como piloto de reserva para la temporada 2026.

El regiomontano, quien se ha consolidado como la gran estrella de la Arrow McLaren en la Indicar Series, mantendrá su vínculo con el equipo de Fórmula 1, reforzando el programa de desarrollo de la escuadra británica.

O'Ward en el garage de McLaren | AP

O’Ward y Fornaroli: La dupla de reserva del equipo campeón

Tras un 2025 dominante donde Lando Norris se alzó con el campeonato de pilotos y McLaren aseguró el título de constructores, el equipo busca estabilidad. Para 2026, O’Ward compartirá sus funciones de reserva con el italiano Leonardo Fornaroli, reciente monarca de la Fórmula 2.

Mientras que Fornaroli asumirá el rol de reserva principal en la mayoría de los Grandes Premios debido a su enfoque total en el programa europeo, Pato O’Ward compaginará estas tareas con su búsqueda del título en la IndyCar.

“Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la IndyCar”, declaró el piloto mexicano.

O'Ward en el GP de México | AP

Un 2026 histórico para México en la Fórmula 1

La noticia de la continuidad de O’Ward llega en un momento clave para el deporte motor en México. La temporada 2026 no solo verá a Pato en el garage de McLaren, sino que también marcará el inicio de la nueva era de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.