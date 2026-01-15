Red Bull y Ford presentan decoración del RB22, nuevo auto de Verstappen

Comienzan a calentarse los motores de cara al arranque de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. La presentación de las decoraciones de los autos serán un adelanto antes de la pretemporada en Barcelona el próximo mes y Red Bull, que volverá a trabajar a lado de Ford, se encargó de abrir telón este jueves en un evento celebrado en el Michigan Central Station.

De cara a una nueva era, los de Milton Keynes apostaron por algo novedoso, pero familiar. La decoración del RB22, auto que Max Verstappen e Isack Hadjar conducirán este año, se asemeja a la utilizada en los primeros años de Red Bull en la categoría, con un tono azul más claro que el visto en las recientes temporadas.

Sobre el tono azul, más brillante con reflejos agudizados, hay una base blanca que destaca el logo del son y los Toros Rojos para enaltecer la identidad de la marca. Además, el auto tiene un patrón especial de rombos que le da movimiento y energía al monoplaza para esta nueva era.

Así se ve el nuevo auto de Red Bull | RED BULL

¿Qué dijeron los pilotos de Red Bull del nuevo auto?

Para Verstappen, la nueva decoración les permitirá destacar en la pista este año. "Es más retro. El color es realmente atrevido y me gusta mucho. Me sorpendió mucho ver el cambio y verlo me trajo recuerdos de cuando yo estaba empezando en la F1 y todo era nuevo. Estoy feliz de conducir un auto con un look totalmente distinto", declaró el neerlandés.

Por su parte, Hadjar, quien ascendió de Racing Bulls, reconoció que al ver la decoración cayó en cuenta de que será piloto de Red Bull este año. "Me encanta el nuevo, aunque tradicional, look. Es una nueva era para mí y es curioso que todo el deporte y el equipo estén entrando en una también, es muy especial", señaló.

Red Bull presentó su nuevo auto | RED BULL

Una nueva era para Red Bull con Ford

El evento de esta noche no solo fue la presentación de la decoración que los de Milton Keynes usarán en 2026, sino que marcó el inicio de una nueva era para el equipo austriaco. Con el regreso de Ford, el 2026 será el debut de Red Bull Ford Powetrains, con lo cual los austriacos construirán su propio auto y también su propia unidad de potencia.

"Queríamos que nuestra decoración reflejara eso, pero también hiciera un guiño a los inicios. En el año que Red Bull correrá por primera vez con una unidad de potencia propia, se sintió bien reflejar la historia en la decoración", señaló el director del equipo Laurent Mekies.