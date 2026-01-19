¿De qué murió Valentino, reconocido diseñador italiano? Tenía 93 años

El mundo de la moda internacional se encuentra de luto tras la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX. El creador italiano falleció a los 93 años en su residencia de Roma, de acuerdo con un comunicado emitido por su fundación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecen sin especificarse por parte de su familia o representantes.

Valentino era un reconocido diseñador de alta costura/AP

Causa de muerte no revelada oficialmente

En los comunicados difundidos tras su deceso, la Fundación Valentino Garavani confirmó el fallecimiento, pero no detalló si fue consecuencia de alguna enfermedad específica. De manera extraoficial, se presume que el diseñador murió por complicaciones propias de su edad, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Ante este escenario, la causa del fallecimiento se mantiene como no revelada, conforme a los datos disponibles hasta ahora.

Se presume que murió por causas propias de su avanzada edad/AP

Una figura clave en la historia de la moda

Valentino Garavani fue reconocido mundialmente por su estilo elegante, clásico y atemporal, así como por el emblemático “rojo Valentino”, tono que se convirtió en sello distintivo de su casa de moda. Durante casi cinco décadas, sus creaciones dominaron alfombras rojas, eventos de Estado y ceremonias internacionales.

Entre sus clientas se encontraban Jacqueline Kennedy Onassis, la princesa Diana de Gales, Julia Roberts, Cate Blanchett y la reina Rania de Jordania, entre muchas otras figuras públicas.

A lo largo del tiempo trabajó con grandes personalidades como Elizabeth Taylor/AP

Trayectoria y legado

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino fundó su casa de moda en Roma en 1959, acompañado desde el inicio por su socio Giancarlo Giammetti. A lo largo de su carrera, amplió su firma a líneas de prêt-à-porter, moda masculina y accesorios, consolidando un imperio del lujo.

En 1998, la marca fue vendida a un grupo empresarial italiano, aunque Valentino continuó como diseñador hasta su retiro oficial en 2008.

Últimos homenajes y despedida

La fundación informó que el cuerpo del diseñador será velado en su sede en Roma, mientras que el funeral se llevará a cabo en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los recintos más emblemáticos de la capital italiana.

Diversas figuras del mundo de la moda, el cine y la cultura han expresado mensajes de reconocimiento al legado del creador italiano.

Aquí Valentino es captado junto a Sylvester Stallone/AP

Un nombre que trasciende generaciones

Aunque la causa de su muerte no ha sido confirmada, el legado de Valentino Garavani permanece vigente a través de su obra, exposiciones retrospectivas, documentales y un museo virtual que resguarda cientos de sus diseños más icónicos.

Con su fallecimiento, la moda despide a uno de sus grandes maestros, cuya influencia seguirá marcando a nuevas generaciones de diseñadores y amantes de la alta costura.