Mikel Arriola designa a periodistas en cargos clave de comunicación en la FMF

A partir de hoy, con el objetivo de fortalecer la relación con FIFA y la atención a medios de comunicación en este año mundialista, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, designó al periodista Fernando Schwartz como nuevo Director de Comunicación Estratégica de la FMF.

Así mismo, nombró al periodista Salvador Aguilera Galicia como Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales.

Ambos reportarán a la Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas, a cargo de Isidro Chávez Castillo.

Cambios estratégicos en la comunicación de la FMF en año mundialista

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este lunes un importante movimiento dentro de su estructura de comunicación. En un contexto marcado por la proximidad del Mundial 2026 y la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales con FIFA, así como de optimizar la relación con los medios de comunicación, el comisionado Mikel Arriola tomó la decisión de integrar a dos reconocidos periodistas a su equipo.

Fernando Schwartz, con una trayectoria de décadas en el periodismo deportivo nacional, fue nombrado Director de Comunicación Estratégica de la FMF. Su perfil, ampliamente reconocido por su experiencia en coberturas internacionales, lo convierte en una pieza clave para la interlocución con organismos como la FIFA y otros actores globales del futbol.

Junto a él, Salvador Aguilera Galicia, también de reconocida carrera en medios deportivos y exdirector del diario ESTO, fue designado Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales, cargo desde el cual será responsable de coordinar la comunicación de todas las categorías representativas del futbol mexicano.

Sin improvisaciones rumbo a 2026

Si bien la FMF no emitió declaraciones adicionales, los perfiles seleccionados envían un mensaje claro sobre la apuesta por la profesionalización y la experiencia en la interlocución con medios y organismos internacionales.

La incorporación de Schwartz y Aguilera, ambos con profundas raíces en el ámbito periodístico y con conocimiento del entorno federativo, puede entenderse como parte de una estrategia más amplia para encarar con solidez comunicativa los retos que representa organizar una Copa del Mundo.

