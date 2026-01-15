Piojo Herrera ve a Guillermo Ochoa por encima del resto de porteros de cara al Mundial 2026

Uno más que quiere ver a Guillermo Herrera como portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial de este año. Aunque el portero de 40 años parece estar lejos de ser el titular para el partido ante Sudáfrica el próximo 11 de julio, hay personas como Miguel Herrera que ven a Ochoa con la capacidad de jugar por delante de los otros porteros mexicanos.

Todo parece indicar que, la portería del Tri estará conformado por Ángel Malagón y Raúl Rangel además de un tercer portero que, muy poco probable vería acción en la Copa del Mundo. Aun así, hay varios que quieren ver a Guillermo Ochoa, en la convocatoria, e incluso de titular

Lo quieren ver en el Mundial | MEXSPORT

Herrera ve a Ochoa de titular

En una reciente entrevista, Miguel 'Piojo' Herrera, aseguró que Guillermo Ochoa debe ser el titular para los partido de la Selección Mexicana en el próximo Mundial, especialmente por la trayectoria del arquero y la posibilidad de verlo en su sexta Copa del Mundo.

"Para mí, como Miguel Herrera, y por los mundiales que ha hecho, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo... Homenajes en la Selección Mexicana no se dan, sólo en amistosos, no en Mundiales", reiteró para el programa de FOX Sports México.

Considera que puede ser titular | MEXSPORT

A pesar de los comentarios del Piojo, el DT también considera que hay un portero que si podría ser titular por encima de Guillermo Ochoa, sin embargo, debe hacer un desempeño destacado durante los siguientes meses. "Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular que no sea Memo", afirmó el Piojo.

Aun así, Herrera considera que,incluso si no es titular, Ochoa debe ser convocado para la Copa del Mundo, ya que "tiene que ser líder, más allá de si juegue o no." Además, esta seguro de que, "Memo va a estar en el Mundial".

Ha tenido muy pocos partidos | MEXSPORT

Poca actividad competitiva

Cabe destacar que, Guillermo Ochoa ha visto muy poca actividad en los últimos 12 meses. El mexicano sólo ha disputado 30 partidos en el 2025 recibiendo 53 anotaciones y manteniendo su portería en ceros en seis partidos. Desde el 18 de junio, el mexicano sólo ha tenido participación en 14 juegos recibiendo 20 anotaciones con el AEL Limassol de Chipre, perdiendo seis partidos y ganando otros seis, además de dos empates.

Con la Selección Mexicana, el portero de 40 años, no juega en más de un año. El último partido que Ochoa disputó fue en los Cuartos de final de Ida de la Nations League de la Concacaf, el 11 de noviembre del 2024 cuando el Tricolor perdió por marcador de 2-0.

Desde entonces ha sido banca en nueve partidos y, no ha sido convocado para los otros seis juegos incluyendo los últimos cuatro. Tampoco formó parte de la convocatoria para los enfrentamientos ante Uruguay y Paraguay. Además, es importante destacar que, en los últimos dos años sólo ha jugado en tres de los 27 juegos del Tri.