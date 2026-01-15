¡Un Tri rojiblanco! Chivas aportará 15 futbolistas a las convocatorias de la Selección Mexicana

Chivas se convirtió en el club que más jugadores aporta al Tricolor considerando todas sus categorías. En total, el Rebaño Sagrado tendrá presencia con 15 futbolistas entre la Selección Mayor y la Sub 20, para las más recientes convocatorias de la Selección Mexicana.

Este jueves, Javier Aguirre dio a conocer la lista de 27 jugadores convocados para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, y por primera vez en muchos años el conjunto rojiblanco figura como la base del combinado nacional. En total, ocho futbolistas ligados a Chivas fueron considerados para este microciclo de trabajo de la Selección Mayor, mientras que otros siete integrarán los trabajos del Tri Sub 20.

Son la base de la Selección | MEXSPORT

Ocho jugadores de Chivas en la Selección Mayor

Para los compromisos ante Panamá y Bolivia, programados para el 22 y 25 de enero respectivamente, Javier Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González. Estos encuentros forman parte de la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 y servirán para observar a nuevos elementos dentro del proceso.

En el caso de Ángel Sepúlveda, aunque actualmente milita en Chivas, su convocatoria se explica por el rendimiento mostrado en torneos anteriores con Cruz Azul. Incluso, como futbolista de la Máquina, fue parte de la convocatoria para la pasada Copa Oro, situación que respalda su presencia en esta lista del Tricolor.

Por su parte, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez recibieron su primer llamado a la Selección Mayor después de haber disputado varios encuentros en las categorías inferiores de Estados Unidos, además de participar en un par de partidos amistosos con la Selección Mayor de las Barras y las Estrellas. Su inclusión marca un paso importante dentro de su trayectoria internacional.

Fueron llamados por primera vez | MEXSPORT

Siete rojiblancos refuerzan al Tri Sub 20

Además de los llamados a la Selección Mayor, siete jugadores de Chivas fueron considerados para integrarse a los trabajos de la Selección Mexicana Sub 20, que se llevarán a cabo del 18 al 22 de enero. La lista está conformada por Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

De este grupo, Hugo Camberos es el futbolista que ha tenido mayor regularidad con el primer equipo del Guadalajara. El mediocampista fue pieza importante del Tri Sub 20 que participó en el pasado Mundial de la categoría, consolidándose como uno de los nombres más recurrentes en ese proceso. Samir Inda y Santiago Sandoval también han tenido participación con el primer equipo, aunque de manera más esporádica bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Regresa a la Sub 20 | MEXSPORT

Con estos 15 futbolistas llamados al primer equipo, Chivas recupera el puesto como el equipo que más jugadores aporta a la Selección Mexicana destacando no sólo su desempeño en el primer equipo, sino que también su trabajo realizado con las categorías inferiores.