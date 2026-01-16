Wesley Sneijder rompe el silencio sobre la eliminación de México en 2014: "no era penalti"

Pese a que él no recibió la falta, el neerlandés fue el encargado de anotar el gol del empate ante el Tricolor

Wesley Sneijder rompe el silencio sobre la eliminación de México en 2014: "no era penalti"
Robben en aquel partido | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
16 de Enero de 2026

Uno de los episodios más dolorosos en el futbol mexicano fue la eliminación del Mundial de Brasil 2014, a manos de Países Bajos. Varios aficionados mexicanos reclamaron -y continúan- la polémica jugada de Arjen Robben, a la cual Wesley Sneijder rompió el silencio y aseguró que no era penalti para los suyos.

"Me encanta México, tengo buenos recuerdos de México, pero creo que conmigo no (risas). Recuerdo el momento en 2014 con el 'no era penalti'. Les puedo decir, para ser honesto, no era penalti, pero el árbitro lo pitó. Es lo que es", declaró Sneijder a Carlos Ponce de León, director de RÉCORD en la zona mixta del Juego de Leyendas.

Información en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

Muñoz está presente en Monterrey para el Juego de Leyendas

Selección Mexicana | 16/01/2026

Moisés Muñoz revela quién debe ser el portero titular de México en el Mundial 2026
Piojo Herrera ve a Guillermo Ochoa por encima del resto de porteros de cara al Mundial 2026

Selección Mexicana | 15/01/2026

Piojo Herrera ve a Guillermo Ochoa por encima del resto de porteros de cara al Mundial 2026
¡Un Tri rojiblanco! Chivas aportará 15 futbolistas a las convocatorias de la Selección Mexicana

Selección Mexicana | 15/01/2026

¡Un Tri rojiblanco! Chivas aportará 15 futbolistas a las convocatorias de la Selección Mexicana
Te recomendamos
Omar Govea sobre el foco de Chivas en la Selección Mexicana: "no te lo da nadie más"
Futbol
Selección Mexicana
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO