Wesley Sneijder rompe el silencio sobre la eliminación de México en 2014: "no era penalti"

Uno de los episodios más dolorosos en el futbol mexicano fue la eliminación del Mundial de Brasil 2014, a manos de Países Bajos. Varios aficionados mexicanos reclamaron -y continúan- la polémica jugada de Arjen Robben, a la cual Wesley Sneijder rompió el silencio y aseguró que no era penalti para los suyos.

"Me encanta México, tengo buenos recuerdos de México, pero creo que conmigo no (risas). Recuerdo el momento en 2014 con el 'no era penalti'. Les puedo decir, para ser honesto, no era penalti, pero el árbitro lo pitó. Es lo que es", declaró Sneijder a Carlos Ponce de León, director de RÉCORD en la zona mixta del Juego de Leyendas.

Información en desarrollo...