Trump aparece en el Campeonato Nacional de futbol colegial en medio de tensiones con Europa por Groenlandia

Donald Trump asistió al Campeonato Nacional de los Playoffs de Futbol Americano Universitario en 2026 entre Indiana y Miami en el Hard Rock Stadium de Miami, en una aparición que llamó la atención tanto por el contexto político internacional como por sus gestos hacia el deporte colegial.

La presencia del presidente ocurre tras una semana marcada por la controversia donde Trump anunció un impuesto del 10% a productos de ocho países europeos, en represalia por su oposición al supuesto interés estadounidense en controlar Groenlandia. La reacción de la Unión Europea ha sido contundente, con líderes considerando represalias comerciales y el posible uso de su instrumento anti-coerción.

Asistió al partido en Miami | AP

Una aparición pública en medio de tensiones geopolíticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una aparición destacada en el Campeonato Nacional de los Playoffs de Futbol Americano Universitario. Fue visto en una suite privada del estadio acompañado por miembros de su familia, entre ellos su hija Ivanka Trump y su nieta Kai Trump, quien próximamente se incorporará a la Universidad de Miami como parte del equipo de golf.

Trump también estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, así como por otras figuras públicas y celebridades cercanas a su círculo político y mediático. Su presencia fue ampliamente documentada por medios locales y redes sociales, marcando uno de sus eventos públicos más visibles en los últimos meses.

Fue acompañado de su familia | AP

Días antes del juego, Trump anunció su intención de firmar una orden ejecutiva para crear una ventana de transmisión nacional exclusiva de cuatro horas para el tradicional partido entre el Ejército y la Marina. La propuesta impediría que otros eventos deportivos, incluidos los Playoffs de Futbol Americano Universitario, compitan por atención en ese horario.

“Ese juego es una tradición preciada del segundo sábado de diciembre”, afirmó Trump. “Ningún otro juego o equipo debería estar programado en televisión en ese momento”.