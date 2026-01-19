La salida de 10 entrenadores de la NFL empata con la mayor cantidad de todos los tiempos

La NFL volvió a romper un récord, aunque en este caso no fue del todo bueno. Hace unas horas se confirmó el despido de Sean McDermott de los Buffalo Bills, por lo que se convirtió en el décimo entrenador en jefe en dejar su cargo en la presente temporada, empatando con la mayor cantidad de cambios de todos los tiempos.

Con información de Paul Hembekides, los 10 cambios son la mayor cantidad desde 2022, en la que también una decena de entrenadores perdió su trabajo. Por si fuera poco, dicha marca se colocó junto a las de las temporadas bajas de 1978, 1977 y 2006, dejando al recuerdo lo que fue una temporada llena de emoción y altibajos, desde el comienzo hasta su próximo final.

Sean McDermott

¿Quiénes fueron los entrenadores en jefe despedidos en la presente temporada?

En términos matemáticos, un tercio de los entrenadores en jefe perdieron su trabajo, algunos como despidos, otros como renuncias y algunos pocos en mutuo acuerdo. El primero en perder su trabajo fue Brian Callahan de los Tennessee Titans, quien no pudo mejorar en el transcurso de la temporada y no logró explotar en sus primeros partidos al pick uno, Cam Ward.

El segundo entrenador que perdió su trabajo durante el transcurso de la temporada fue Brian Daboll de los New York Giants. Con un desastroso inicio, la gerencia neoyorquina no quiso continuar con el proyecto de Daboll; aunque encontraron un gran sustituto en la experiencia de John Harbaugh, quien también perdió su trabajo después de no lograr llevar a los Baltimore Ravens a Playoffs.

Antes del Black Monday, Raheem Morris, junto al gerente general de los Atlanta Falcons, Terry Fontenont, fueron despedidos. Ya durante el infame Lunes Negro, Pete Carroll, Kevin Stefanski y Jonathan Gannon fueron despedidos, siendo las tres únicas víctimas en dicho departamento.

Mike McDaniel y John Harbaugh quedaron fuera de sus respectivas instituciones previo a los Playoffs; mientras que Mike Tomlin decidió salir de los Pittsburgh Steelers después de la derrota ante los Houston Texans y Sean McDermott fue despedido tras la derrota antes mencionada ante los Broncos.

John Harbaugh

¿Hartazgo u hora de cambio?

La gran cantidad de despidos no pasó desapercibida, ya que se interpretó de distintas formas. Varios analistas y miembros de la NFL comentaron que había proyectos que ya eran insostenibles, como el caso de Mike Tomlin; aunque algunos consideraron que fue algo precipitado, como el caso de Sean McDermott.

Sin embargo, el despido de McDermott también resulta lógico cuando se analiza su rendimiento en postemporada. Con un mariscal de campo de la envergadura física y de talento como Josh Allen, es inverosímil pensar que nunca pudo llegar al Super Bowl, con ventajas como la localía o un marcador a favor en los últimos momentos.

Mike McDaniel