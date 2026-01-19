Nick Foles le manda un mensaje de aliento tras lesión de Nix y recordó su propia historia

Los Denver Broncos se preparan para enfrentar a los New England Patriots en el Juego de Campeonato de la AFC el próximo domingo, un duelo que definirá al representante de la conferencia en el Super Bowl LX. Sin embargo, deberán hacerlo sin su mariscal de campo titular Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo derecho en la victoria 33-30 sobre los Buffalo Bills en la Ronda Divisional. Aun así, Nick Foles les recordó que quizá no es tan malo enfrentar el juego con su QB suplente.

La lesión de Nix se produjo en la penúltima jugada del partido ante Buffalo, cuando los Broncos necesitaban un gol de campo para llevarse el triunfo. Ante la lesión, el suplente, Jarrett Stidham, quien tiene marca de 1-3 en cuatro partidos como titular en la NFL, deberá comandar la ofensiva del equipo ante los New England Patriots.

Se perderá el rest de los partidos | AP

El antecedente de Nick Foles

En medio de este contexto, el exmariscal de campo Nick Foles compartió un mensaje dirigido a los Broncos y a su afición, recordando su propia experiencia como quarterback suplente frente a los Patriots en instancias decisivas. Foles, quien fue suplente de los Philadelphia Eagles y posteriormente nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl LII, destacó un patrón que podría resultar significativo para Denver.

"Nota para los Broncos y su afición: Sé que han sido 24 horas muy emotivas. Lo siento por Bo y el equipo, y les envío oraciones para que se recuperen. Una nota positiva de cara al partido contra los Patriots es que tienen dificultades contra los QB suplentes en juegos de tipo campeonato", comentó el exmariscal de campo en sus redes sociales.

Foles hacía referencia directa a su actuación en el Super Bowl LII, cuando lideró a los Eagles a una victoria de 41-33 sobre los Patriots. En aquel partido lanzó para 373 yardas y tres pases de touchdown, superando a Tom Brady y a un equipo de Nueva Inglaterra que llegaba como campeón defensor. Además, protagonizó una de las jugadas más recordadas en la historia del Super Bowl al atrapar un pase de anotación en la acción conocida como “Philly Philly” o “Philly Special”.

Recordó su experiencia | GROSBY

El camino que busca repetir Stidham

La trayectoria de Nick Foles en la temporada 2017 se ha convertido en un referente cada vez que un equipo debe recurrir a su quarterback suplente en playoffs. Foles inició esa campaña como respaldo de Carson Wentz, pero tras la rotura del ligamento cruzado anterior de Wentz en la semana 14, asumió la titularidad y condujo a los Eagles a su primer campeonato de Super Bowl. En esa postemporada acumuló 971 yardas aéreas, seis touchdowns y una sola intercepción, cifras que consolidaron su impacto en una etapa decisiva.

El exmariscal de campo también ha mantenido una relación particular con los Patriots y con Tom Brady, a quien volvió a mencionar tras la victoria de Filadelfia en el Super Bowl LII, señalando que el histórico quarterback estuvo presente en los dos campeonatos de la franquicia, incluido el narrado años después para Fox.

Ahora, Jarrett Stidham intentará emular ese recorrido el próximo domingo. El quarterback buscará aprovechar la oportunidad para guiar a los Broncos a su primera aparición en el Super Bowl desde la temporada 2015, cuando la franquicia conquistó el título. El enfrentamiento ante los Patriots no solo definirá al campeón de la AFC, sino que también pondrá a prueba, una vez más, la capacidad de un mariscal de campo suplente para responder en el escenario más exigente de la NFL.