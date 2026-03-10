Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Checo Pérez se une al exclusivo club de los pocos que se fueron y regresaron a la Fórmula 1

Checo Pérez regresó a la F1 Sam Reyes | RÉCORD
Sam Reyes
Sam Reyes 07:00 - 10 marzo 2026
Los pilotos de la Fórmula 1 no son eternos y en algún momento deben salir de la parrilla, pero muy pocos han regresado… pues de por si las oportunidades son escasas en la Máxima Categoría, se necesita un muy buen impulso para lograrlo y es justamente ese selecto club, al que ahora pertenece Sergio Checo Pérez.

Tras una primera etapa de 13 años consecutivos en el llamado Gran Circo, el piloto de Jalisco tiene la oportunidad de regresar al lugar de donde no debió irse, pues tenía contrato hasta 2026, pero hoy, tras un año que puede considerarse de descanso volverá a la pista con su equipo debutante, Cadillac.

Antes que el mexicano hubo otros pilotos que se fueron y tras un tiempo regresaron. ¿Cómo les fue? ¿Quienes son?... Aquí los tienes.

El austriaco Niki Lauda corrió con March, BRM y Ferrari de 1971 a 1979 donde logró dos campeonatos de la F1. Se retiró para fundar una aerolínea y regresó en 1982 con McLaren donde ganó 8 carreras más y consiguió en 1984 su tercera corona para retirarse definitivamente al año siguiente.

El francés Alain Prost estuvo en dos etapas, del 1980 a 1991 corriendo en McLaren, renault y Ferrari donde consiguió 3 campeonatos y 51 victorias y regresó tras un año sabático con Williams en 1993 sumando múltiples victorias y logró un cuarto campeonato en 1993.

El británico Nigel Mansell compitió de 1980 a 1992 con Lotus, Ferrari y Williams con quienes se hizo campeón. El año siguiente se fue a correr a Serie CART y se coronó antes de regresar para tomar el lugar de Ayrton Senna en Williams, quien falleció en 1994, apenas ganó una carrera, pero no consiguió quedarse más allá de 1995.

El alemán Michael Schumacher compitió con Jordan, Benetton y Ferrari en su primera época entre 1991 y 2006 y logró siete campeonatos mundiales. Regresó en 2007 como asesor de Ferrari, pero no compitió sino hasta 2010 con Mercedes, cuyo auto se dedicó a desarrollar antes de retirarse definitivamente a finales de 2012.

El finlandés Kimi Räikkonen corrió con Sauber McLaren y Ferrar de 2001 a 2009 su primera etapa y logró el título con los escarlatas en 2007. Se retiró para correr Rallies y la Serie NASCAR y para 2012 regresó con Lotis, corrió en Ferrari y terminó su carrera con Alfa Romeo en 2021. Consiguió algunos podios y una victoria antes de su retiro definitivo.

El español Fernando Alonso compitió de 2001 a 2018 con Renault, McLaren y Ferrari y cosechó dos campeonatos. Se retiró para correr en el Campeonato Mundial de Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis, así como participar en el Rally Dakar, pero en 2021 regresó para unirse a Alpine y ahora corre en Aston Martin ambas escuderías sumaron podios con el de Oviedo.

Sergio Pérez, mexicano… de 2011 a 2024 el jalisciense logró seis victorias y 39 podios y tras un año de ausencia, regresa con Cadillac para desarrollar la unidad de competencia con el equipo que debutará en la Fórmula 1 y sumar en la historia un capítulo como los pocos pilotos que se fueron y regresaron por la gloria de la máxima categoría.

Aún queda saber qué tanto podrá hacerse con la nueva escudería estadounidense en la Fórmula 1, pero lo cierto es que para los mexicanos, tener a Checo de vuelta ha sido oportunidad de celebración de que seguiremos disfrutando de representación nacional en los Grande Premios de la Fórmula Uno.

