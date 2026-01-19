¿Por qué aterrizó un avión del Ejército de EU en México? Sheinbaum lo aclara

Durante la conferencia mañanera de este lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el aterrizaje de un avión del Ejército de Estados Unidos en la ciudad de Toluca no tiene relación con una intervención extranjera en México, sino que se trató de una acción planeada desde octubre para la capacitación de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El fin de semana pasado un avión del Ejército de EE.UU. aterrizó en Toluca/X: @MarioBeteta

Aterrizaje del avión militar en Toluca

Durante el fin de semana trascendió la información de que un avión tipo Hércules C-130, perteneciente al Ejército estadounidense, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que se sumó a una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación ante eventuales operaciones militares en el Pacífico mexicano.

Si bien desde el domingo por la noche el Gabinete de Seguridad informó que la presencia de la aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación” y que “estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, este lunes la presidenta Sheinbaum profundizó en el tema durante la conferencia matutina.

Se temía que se tratara de una intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump/AP

Sheinbaum descarta intervención militar

La mandataria destacó que no existía la necesidad de solicitar permiso al Senado, ya que no se trató del ingreso de tropas extranjeras al país.

“No venían tropas de Estados Unidos. No es nuevo que haya capacitaciones. Aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones, en otros años. La diferencia ahora es que llegaron a Toluca”, explicó.

Sheinbaum detalló que un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana viajó a capacitarse, con autorización del Sistema de Seguridad Nacional, y agregó que la capacitación tendrá una duración de un mes. Posteriormente, los elementos regresarán a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

También se dio bajo el contexto de una alerta de EE.UU. por actividad aérea militar en México/X: @JesusMartinMx

Especulaciones tras el arribo del C-130J

Luego de que un avión militar tipo Lockheed Martin C-130J Super Hercules, identificado con insignias de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aterrizara el pasado sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, surgieron especulaciones sobre su presencia en territorio mexicano.

Algunos sectores temieron que el hecho estuviera relacionado con una posible intervención militar estadounidense, similar a la ocurrida a inicios de enero, cuando fue detenido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladado a Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con narcotráfico.

¿Puede un avión extranjero ingresar a México?

Un avión extranjero no puede ingresar al espacio aéreo ni al territorio mexicano sin autorización previa, debido a principios de soberanía nacional, seguridad aérea y al cumplimiento de la normatividad internacional y nacional.

De acuerdo con la legislación mexicana y el derecho internacional, México ejerce jurisdicción total y exclusiva sobre su espacio aéreo, tanto terrestre como marítimo. Cualquier incursión no autorizada se considera una violación a la soberanía nacional.

El Gobierno de México aclaró que la presencia del avión norteamericano no significa un peligro para el país/X: @GabSeguridadMX

Además, las autoridades mexicanas como la SEDENA y la AFAC deben conocer la identidad, propósito y carga de cada aeronave para prevenir actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando o riesgos a la seguridad.

Por ello, la Ley de Aviación Civil y su reglamento establecen que todas las aeronaves extranjeras deben solicitar permisos para sobrevuelos o aterrizajes en México; incluso aeronaves privadas deben tramitar autorización de internación.