31 Minutos abre nueva fecha en el Auditorio Nacional en 2026

El universo de 31 Minutos volverá a tomar la Ciudad de México en 2026 con una serie de conciertos que han generado gran expectativa entre sus seguidores. Tras el éxito de sus fechas previamente anunciadas, el proyecto confirmó una nueva presentación en el Auditorio Nacional, ampliando su paso por la capital del país.

El espectáculo forma parte del Radio Guaripolo Tour, una gira en la que este peculiar personaje se convierte en el eje central del show, acompañado por figuras icónicas como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, quienes volverán al escenario con su característico humor y música en vivo.

31 Minutos confirmó una nueva fecha en el Auditorio Nacional como parte del Radio Guaripolo Tour 2026./ IG

La alta demanda del público llevó a que se abriera esta función adicional, permitiendo que más personas puedan disfrutar de un espectáculo que combina canciones emblemáticas, dinámicas escénicas y el estilo satírico que ha distinguido a 31 Minutos a lo largo de los años.

Además de la música, el show promete momentos de interacción, sketches y sorpresas que refuerzan el carácter teatral y televisivo del proyecto, pensado tanto para quienes crecieron con el programa como para nuevas generaciones.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo regresarán a la Ciudad de México en abril de 2026./ X

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de 31 Minutos en CDMX?

Hasta ahora, las fechas confirmadas en la Ciudad de México incluyen tres presentaciones en el Teatro Metropólitan, programadas para los días 3, 4 y 5 de abril de 2026, las cuales forman parte del arranque del tour en la capital.

A estas funciones se suma una nueva fecha el 11 de abril de 2026, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, marcando uno de los conciertos más importantes de la gira en México.

El proyecto chileno se presentará los días 3, 4, 5 y 11 de abril de 2026 en la CDMX./ Ocesa

La venta de boletos comenzará con una preventa el miércoles 21 de enero, mientras que la venta general arrancará el jueves 22 de enero, por lo que se espera una alta demanda desde los primeros minutos.

Con estas cuatro fechas —3, 4, 5 y 11 de abril de 2026—, 31 Minutos confirma su regreso a la Ciudad de México con una de las giras más esperadas del año, consolidando su estatus como un fenómeno cultural que sigue vigente y conquistando escenarios cada vez más grandes.