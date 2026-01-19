Sporting Lisboa vs PSG: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 7 de Champions League?

La Champions League está de regreso y la Jornada 7 de la Fase de Liga, primera del 2026, será determinante de cara a la Fase Final. Algunos equipos se juegan su última oportunidad para no quedar eliminados, mientras que otros podrían asegurar su boleto directo a Octavos de Final.

Tal es el caso del vigente monarca del torneo de la UEFA, PSG, que visita Portugal para enfrentarse a Sporting Lisboa. El conjunto luso, por su parte, está afianzado en zona de Playoffs, pero tiene la oportunidad de acercarse al Top 8 y si lo logra también puede soñar con clasificar directo a Octavos.

Por ahora, el equipo dirigido por Rui Borges está en el puesto 14 con diez unidades, dos menos que Atlético de Madrid, que ocupa actualmente el octavo puesto. Mientras que los de Luis Enrique están en el tercer lugar con 13 puntos, dos menos que Bayern Munich y cinco menos que Arsenal.

Dembélé en festejo de gol con PSG | AP

Encuentro histórico en la Jornada 7 Champions League

Será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten en su historia. Hasta ahora, PSG solo ha enfrentado cuatro clubes de Portugal: Benfica, Porto, SC Braga y Boavista. Mientras que para el equipo verdiblanco será su undécimo rival procedente de Francia.

Hasta ahora, PSG tiene un balance de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas en 16 compromisos, en tanto que Sporting tiene 22 encuentros ante clubes franceses, con diez triunfos, cinco empates y siete descalabros. En Champions League tiene cuatro partidos, tres contra Marsella y uno ante Lille, con un triunfo ante cada uno y dos frente a los Mastines.

Jugadores de PSG en su más reciente juego de Ligue 1 | AP

Por su parte, los parisinos tienen ocho encuentros en el torneo europeo, cuatro ante Benfica y cuatro contra Porto, con un triunfo ante el primero y dos frente al segundo y una derrota contra cada uno. Además, tiene dos igualadas frente a las Águilas y una ante los Dragones, por lo que no será un juego sencillo el de este martes.

¿Dónde y a qué hora ver el Sporting vs PSG?

Fecha : Martes 20 de enero de 2026

: Martes 20 de enero de 2026 Horario : 14:00 hrs (tiempo del centro de México)

: 14:00 hrs (tiempo del centro de México) Sede : Estadio José Alvalade

: Estadio José Alvalade Transmisión: HBO Max