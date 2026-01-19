FIFA Series: El "otro" Mundial que se disputará en 2026

La FIFA ha oficializado el despliegue de la FIFA Series 2026, una iniciativa diseñada para transformar el panorama de los amistosos internacionales. Tras una fase piloto, este torneo bianual celebra en 2026 su primera edición oficial bajo un formato ampliado, reuniendo a 48 selecciones de las seis confederaciones en un esfuerzo sin precedentes por globalizar el desarrollo técnico del fútbol.

FIFA organiza nuevo torneo amistoso | AP

¿Qué es la FIFA Series y cuál es su propósito?

La FIFA Series es un proyecto estratégico del ente rector del fútbol mundial que facilita encuentros amistosos entre selecciones de distintas confederaciones que, de otro modo, rara vez tendrían la oportunidad de enfrentarse.

A diferencia de los torneos eliminatorios tradicionales, la FIFA Series se centra en el desarrollo y la competitividad. Su objetivo principal es ofrecer a las federaciones miembro partidos internacionales significativos durante las ventanas del calendario de la FIFA (marzo y abril), permitiendo que equipos de diversos niveles —desde potencias consolidadas hasta naciones emergentes— ganen experiencia y visibilidad global.

FIFA Series | FIFA

El formato de la edición 2026

Para esta primera versión oficial, la escala del evento ha crecido significativamente:

Participantes: 48 selecciones nacionales, lo que representa casi el 25 % de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Grupos: 12 grupos en total (9 masculinos y 3 femeninos).

Distribución: Cada grupo está compuesto por cuatro equipos de diferentes confederaciones.

Sedes: 11 federaciones actúan como anfitrionas. Ruanda destaca al acoger dos grupos simultáneos.

Sedes confirmadas y diversidad competitiva

La elección de los anfitriones refleja el carácter descentralizado y plural del torneo:

Categoría Masculina: Los encuentros se disputarán en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

Categoría Femenina: Brasil, Costa de Marfil y Tailandia serán los centros de atención para el fútbol femenino.

La diversidad de nivel es una de las señas de identidad de la FIFA Series 2026. En el cuadro masculino, la competición abarca desde selecciones como Australia (top 30 del ranking) hasta las Islas Vírgenes Estadounidenses (puesto 207). En la rama femenina, el espectro va desde potencias como Brasil (puesto 7) hasta equipos en pleno crecimiento como las Islas Turcas y Caicos.

Oficinas FIFA | AP

Más que fútbol: Desarrollo organizativo

Para la FIFA, este torneo no solo beneficia a los jugadores. Las federaciones que participan o actúan como sedes adquieren experiencia crítica en:

Gestión operativa: Planificación de eventos de escala internacional. Formación arbitral: Aplicación de estándares FIFA en un entorno competitivo. Visibilidad comercial: Al retransmitirse de forma global, todas las selecciones, sin importar su tamaño, obtienen exposición ante audiencias de todos los continentes.

Además, para selecciones como Nueva Zelanda, Uzbekistán o Cabo Verde, la FIFA Series 2026 funciona como una plataforma de preparación clave de cara a su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Con este proyecto, el organismo rector busca cumplir con sus objetivos estratégicos 2023-2027, fomentando un intercambio global que fortalece la estructura del fútbol sin sobrecargar el calendario internacional de partidos.

Grupo de la FIFA Series 2026:

Categoría Masculina (9 Grupos)

Sede Australia (AFC): Australia, Camerún, RP China y Curasao.

Sede Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán, Omán, Sierra Leona y Santa Lucía.

Sede Indonesia (AFC): Indonesia, Bulgaria, Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves.

Sede Kazajistán (UEFA): Kazajistán, Comoras, Kuwait y Namibia.

Sede Nueva Zelanda (OFC): Nueva Zelanda, Cabo Verde, Chile y Finlandia.

Sede Puerto Rico (Concacaf): Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses y Samoa Estadounidense.

Sede Ruanda (Grupo A): Ruanda, Estonia, Granada y Kenia.

Sede Ruanda (Grupo B): Aruba, Liechtenstein, Macao y Tanzania.

Sede Uzbekistán (AFC): Uzbekistán, Gabón, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Categoría Femenina (3 Grupos)