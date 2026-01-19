VIDEO:Menor acusa a su padre de robarle la beca Rita Cetina y el caso se vuelve viral

El caso ocurrió en Sinaloa y se difundió a través de un video que rápidamente se volvió viral

Autoridades y usuarios en redes sociales reaccionaron ante la acusación del menor. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
19 de Enero de 2026

Un menor de edad se volvió tendencia en redes sociales luego de denunciar que su propio padre presuntamente le robó el dinero correspondiente a la beca Rita Cetina, un apoyo destinado a estudiantes para continuar con sus estudios. El caso se dio a conocer a través de un video que generó indignación y abrió el debate sobre el uso indebido de apoyos sociales.

En las imágenes, el menor relata que el recurso económico, entregado como parte del programa de becas, no fue utilizado para su beneficio, sino que habría sido tomado por su padre sin su consentimiento, situación que lo llevó a hacer pública la acusación.

El video fue compartido ampliamente y provocó reacciones inmediatas de usuarios que exigieron una investigación y sanciones en caso de comprobarse el mal uso del apoyo económico otorgado por el gobierno.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en el estado de Sinaloa, donde el menor decidió alzar la voz al considerar que su derecho al apoyo educativo fue vulnerado.

 

¿Qué se sabe del presunto robo de la beca Rita Cetina?

Según el testimonio del menor, el dinero de la beca fue recibido por su padre, quien presuntamente dispuso de los recursos sin entregarlos al estudiante ni destinarlos a gastos escolares, como estaba previsto en el programa.

La denuncia pública provocó que el tema llegara a autoridades educativas y a instancias relacionadas con los programas sociales, quienes podrían revisar el caso para determinar si existió alguna irregularidad en la entrega y uso del apoyo.

Especialistas y usuarios señalaron que las becas están diseñadas para beneficiar directamente a los estudiantes y que su uso indebido podría derivar en sanciones administrativas o legales para los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado si el padre del menor ha dado su versión de los hechos ni si existe una investigación formal en curso, aunque el caso continúa generando conversación en redes sociales.

