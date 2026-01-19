Yehvann Diouf, el héroe silencioso de Senegal que peleó bajo la lluvia para salvar a Mendy

La Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos tuvo de todo: lluvia intensa, dramatismo hasta el último minuto y un campeón definido por detalles. Sin embargo, más allá del gol de Pape Gueye y el penal atajado por Édouard Mendy, hubo un protagonista inesperado que se ganó un lugar en la historia.

Se trata de Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, quien se convirtió en héroe silencioso por una acción tan insólita como determinante: defender con fiereza la toalla de su compañero Mendy en medio del caos que rodeó al arco durante el partido decisivo.

Senegal se consagró como campeón de la Copa | AP

La batalla bajo la lluvia por la toalla de Mendy

Bajo un diluvio constante, la habitual toalla de los arqueros pasó a cumplir un rol clave para secar los guantes y mantener el control del balón. En ese contexto, jugadores suplentes de Marruecos y hasta alcanzapelotas intentaron quitarle la toalla a Mendy para dificultar su labor en el arco senegalés.

La situación escaló rápidamente y encontró a Yehvann Diouf como principal defensor del objeto más codiciado de la noche. El arquero suplente no dudó en interponerse, forcejear y enfrentarse a quien hiciera falta para proteger la toalla de su compañero.

Ayuda entre guardametas | AP

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y mostraron a Diouf peleando “a capa y espada” en medio de la lluvia, una escena que contrastó con su rol secundario en el campo, pero que terminó siendo vital para el desenlace del partido.

De gesto anónimo a héroe viral de Senegal

El impacto de la acción fue inmediato: Senegal resistió hasta el final y Mendy fue clave al atajar el penal decisivo en el minuto 114, sellando el título ante el anfitrión Marruecos. En ese logro colectivo, la intervención de Diouf adquirió un valor simbólico enorme.

Consciente de lo ocurrido, el propio Diouf bromeó en su cuenta de Instagram tras la consagración: “Acá está ella. La medalla y la toalla”, escribió el arquero que milita en el Niza de Francia, acompañando la frase con una imagen que resumió su noche inolvidable.

Burla de Diouf | Captura de Instagram

Así, Yehvann Diouf pasó de ser un suplente casi invisible a transformarse en uno de los héroes menos pensados de Senegal, demostrando que, en las Finales, los detalles y los gestos inesperados también pueden definir la historia.

