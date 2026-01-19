Teotihuacan amanece blanco intensa granizada sorprende a visitantes y habitantes

Una fuerte granizada sorprendió a habitantes y visitantes de Teotihuacan la tarde del 18 de enero, cuando un frente frío provocó condiciones climáticas extremas en la región, dejando las pirámides y varias calles del municipio completamente cubiertas de blanco.

El fenómeno ocurrió en un corto periodo de tiempo, pero fue lo suficientemente intenso para transformar el paisaje de la zona arqueológica, generando imágenes poco comunes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Calles y vialidades del municipio de Teotihuacan quedaron cubiertas de granizo durante el fenómeno./ X

Además del área turística, la granizada afectó vialidades y zonas habitacionales del municipio, donde el granizo se acumuló en banquetas, patios y avenidas, complicando la movilidad por algunos minutos.

Autoridades locales informaron que, pese a la intensidad del evento, no se reportaron daños mayores ni personas lesionadas, aunque se mantuvo vigilancia ante posibles riesgos derivados del descenso de temperatura.

Las pirámides del Sol y la Luna lucieron un paisaje inusual luego de la caída de granizo el 18 de enero./ X

¿Qué provocó la granizada en Teotihuacan?

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la granizada fue consecuencia del ingreso de un frente frío, el cual generó inestabilidad atmosférica, lluvias intensas y caída de granizo en distintos puntos del Estado de México.

Este sistema también ocasionó rachas de viento y un descenso marcado en la temperatura, condiciones típicas asociadas a este tipo de fenómenos durante la temporada invernal.

Una intensa granizada cubrió de blanco las pirámides de Teotihuacan tras el paso de un frente frío./ X

Las imágenes de las pirámides del Sol y la Luna cubiertas de granizo llamaron la atención de usuarios en redes sociales, quienes destacaron lo inusual del escenario y compartieron videos del momento.

Especialistas señalaron que este tipo de eventos pueden repetirse durante el invierno, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes o caída de granizo.

La granizada en Teotihuacan se sumó a otros fenómenos recientes registrados en el centro del país, recordando la importancia de seguir los avisos meteorológicos y extremar cuidados durante el paso de frentes fríos.