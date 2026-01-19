Manchester City firma a Marc Guéhi como su nuevo central

En medio de una complicada etapa en la temporada, Manchester City ha anunciado uno más de sus fichajes para competir en Premier League y en la UEFA Champions League que está a punto de reiniciar.

Esta vez, es el central inglés Marc Guéhi quien ha llegado procedente de Crystal Palace para ponerse de inmediato bajo las órdenes de Pep Guardiola, quien apunta a poder mantener a los Citizens en la pelea por el campeonato inglés.

Guéhi sigue en la Premier League | AP

Nuevo ciudadano defensor

La llegada de Guéhi al Manchester City se ha dado por 26.8 millones de dólares; sin embargo, esta cifra se ha concretado dado a que el movimiento incluso se tenía planeado para el mercado de verano de manera gratuita, por lo que Crystal Palace prefirió sacarle provecho a su venta ingresando un poco de dinero a su cuenta y así los Ciudadanos pudieran aprovechar el cierre del periodo de transferencias.

"Cuando me preguntaron si quería ir al City, solo había una respuesta posible. Ahora estoy en el mejor club del mundo", fueron las primeras declaraciones del defensa central a su llegada.

Primeras imágenes a su llegada | X: @ManCityES

Antes de darse su llegada al Man City, Guéhi estuvo arreglado para irse al Liverpool en el pasado mercado de verano a principio de la temporada, pero la transacción no se dio porque el Palace no logró fichar a uno de los refuerzos que su técnico Oliver Glasner pedía para suplir la baja del inglés y todo terminó cayéndose a pesar de que los Reds estaban dispuestos a pagar 40 millones de euros por su carta.

¿Cómo le ha ido a Guéhi en el futbol inglés?

Al Crystal Palace, Marc llegó en 2021 procedente del Chelsea y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores centrales de su país, llegando incluso a la Selección de Inglaterra como parte fundamental del esquema en la Eurocopa 2024.

En su paso por las Águilas, el central que ahora portará el dorsal 15 en los Citizens, ganó la FA Cup y la Community Shield, siendo parte importante del plantel que logró por primera vez la clasificación a un torneo europeo.

Listo el refuerzo para el resto de la temporada | X: @ManCityES

Su llegada se ha dado justo a tiempo, ya que por el momento, la defensa del Manchester City se encuentra considerablemente dañada con constantes bajas con lesiones de largo tiempo de ausencia de Josko Gvardiol y Rúben Dias, además de algunas complicaciones extra de John Stones. Su fichaje se suma a la llegada de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth a cambio de 72 millones de euros.