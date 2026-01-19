Fernando Mendoza guía a los Indiana Hoosiers a su primer título nacional

No hay nada que le guste más a la gente que las historias de superación, y en Estados Unidos no hubo una más grande que la de Fernando Mendoza. El ganador del Heisman no tuvo el partido más brillante, pero en una sola jugada demostró todo su potencial y la razón por la cual será elegido como el pick número uno de la NFL en el próximo Draft.

Las defensivas fueron las primeras en imponer condiciones, dejando un duro golpe de Jakobe Thomas al mariscal de campo de Indiana. La ofensiva de los Hoosiers fue la primera que empezó tomar ritmo, con un gol de campo de Nico Radicic, para después el primer touchdown del partido del ala cerrada Riley Nowakowski.

Antes de terminar la primera mitad, los Miami Hurricanes no pudieron responder al gran dominio de los Hoosiers, aunque tuvieron un gol de campo al final de la primera mitad. Curt Cignetti no mostró emoción en la banda pese a la ventaja de su equipo, porque el mejor que nadie sabe que todo puede pasar.

Fernando Mendoza | AP

La segunda mitad y la respuesta de Miami

Los Miami Hurricanes comenzaron con dos capturas consecutivas hacia Fernando Mendoza, para darle después oportunidad a la ofensiva. Mark Fletcher realizó un acarreo de 57 yardas para romper el cero para los Huracanes, pero después todo empezó a caer para la Universidad que formó a Michael Irvin.

Mikail Kamara tapó una patada de despeje e Isaiah Jones anotó para aumentar la ventaja 7-17, pero lo mejor llegó para el último cuarto. Fletcher volvió a anotar y emparejó aún más las cosas, pero Mendoza demostró porque es el gran prospecto para salvar a la franquicia de Las Vegas Raiders.

Fernando Mendoza | AP

En una jugada de cuarta oportunidad, Cignetti mandó una jugada que sorprendió a todos los asistentes del Hard Rock Stadium, con las piernas de Fernando Mendoza. A pesar de recibir golpes y estar a punto de no llegar, el mariscal de campo hizo una gran jugada y se lanzó directo a las diagonales para anotar.

Malachi Toney le devolvió algo de esperanza a Miami, pero duró muy poco. Carson Beck tuvo una última serie ofensiva para ganar el partido, sin embargo, se equivocó y lanzó una intercepción que cayó en las manos de Jamari Sharpe, en lo que fue la última jugada del futbol americano colegial.

La última jugada | AP

¿Qué logró Indiana Hoosiers?

Además de lograr su primer título nacional, Indiana también se convirtió en la primera escuela desde Yale en 1894 en ganar el trofeo con una marca de 16-0. Por su parte, el heredero de las glorias de Nick Saban, Curt Cignetti, demostró porque es uno de los mejores entrenadores en jefe de la Unión Americana.

La historia de Fernando Mendoza fue vista por todo el mundo, no sólo por los grandes amantes del futbol americano colegial. Michael Irvin y Ray Lewis visitaron su alma mater para intentar desconcentrar al joven con sangre cubana, pero no funcionó; mientras que Tom Brady y Mark Davis se dieron cita para ver al próximo mariscal de campo de los malosos en la NFL.

Campeones | AP