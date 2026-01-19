NFL México anuncia que Super Bowl Experience se llevará a cabo en Monterrey con varias sorpresas

La fiebre del Super Bowl LX no solo estará en Santa Clara en el Levi 's Stadium, sino que también en nuestro país con el Super Bowl Experience, encabezado por NFL México. Durante su última experiencia, que se llevó a cabo en el Parque La Mexicana, en Santa Fe, Izamná Crail Romero, director de marketing de NFL México, comentó que la gran fiesta ahora estará en Monterrey.

"Básicamente es la semana más importante del año para nosotros. Esta vez nos llevamos nuestro Super Bowl Experience a Monterrey, lo vamos a estar llevando allá en el Estadio Banorte, casa de Los Borregos del Tec, y bueno, vamos a estar trabajando, tenemos sorpresas, tenemos patrocinadores que van a estar subiendo", comentó Crail Romero en entrevista con RÉCORD.

Además de mencionar en donde se llevará a cabo el Super Bowl Experience del 2026, el director de marketing de NFL México declaró que una de las grandes sorpresas tiene que ver con el show de medio tiempo, que este año estará encabezado por Bad Bunny.

"Para mí, creo que la cereza en el pastel de esta temporada, es el tema de Bad Bunny. Hay varias cosas que tenemos ahí, que estamos trabajando con el equipo de Apple y con el equipo de Bad Bunny", sentenció Izamná Crail Romero.

Bad Bunny | AP

Bad Bunny en el Super Bowl

La presencia del boricua en el show de medio tiempo generó opiniones divididas, sin embargo, para la juventud, que es el público al cual se quiere acercar la NFL, la decisión fue la adecuada. De igual forma, otra de las grandes polémicas con Bad Bunny es la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario señaló en diversas ocasiones su desacuerdo con la presencia de Benito en el Super Bowl, siendo la más sonada la primera. "Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo".

¿Cuándo será el Super Bowl?

El Súper Tazón será el próximo 8 de febrero de 2026, con sus protagonistas aún por confirmar. Por parte de la Conferencia Americana, los Denver Broncos recibirán a los New England Patriots para definir a su representante; mientras que la Conferencia Nacional hará lo propio con los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

Por el Super Bowl | AP