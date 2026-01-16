NFL Experience en Ciudad de México: todo lo que debes saber

La NFL Experience México llegará este fin de semana a la Ciudad de México como parte de las actividades previas al Super Bowl, ofreciendo a los aficionados una experiencia única para vivir la pasión del futbol americano fuera del emparrillado. El evento se realizará en el Parque La Mexicana, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, las actividades se llevarán a cabo el domingo 18 de enero, en un horario de 11:00 horas a 19:00 horas, con entrada completamente gratuita para el público en general. La NFL busca acercar el espectáculo a las familias mexicanas en un ambiente festivo.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de distintas dinámicas y experiencias interactivas relacionadas con la liga, además de convivir con otros aficionados previo a uno de los fines de semana más importantes de la temporada.

NFL Experience | NFL

¿Qué actividades habrá en la NFL Experience México?

Como parte del evento, los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades en diferentes juegos y estaciones interactivas al estilo NFL. Además, uno de los principales atractivos será la posibilidad de tomarse una fotografía con el Trofeo Vince Lombardi, uno de los símbolos más icónicos del deporte.

La experiencia está pensada para toda la familia, desde niños hasta adultos, con actividades recreativas que buscan reforzar el vínculo entre la NFL y su afición en México, uno de los mercados más importantes fuera de Estados Unidos.

Patriots | AP

Partido en pantalla gigante y acceso gratuito

Otro de los momentos destacados será la transmisión en pantalla gigante del partido de la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL entre los Houston Texans y los New England Patriots, programado para las 14:00 horas, lo que permitirá a los asistentes vivir el encuentro en un ambiente especial.

La NFL informó que la entrada es libre, aunque los interesados deberán registrarse previamente en la aplicación NFL OnePass para poder acceder al evento. Con esta iniciativa, la liga reafirma su compromiso con el público mexicano y su objetivo de seguir impulsando el crecimiento del futbol americano en el país.

Texans | AP