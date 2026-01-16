NFL: ¿Cuándo y dónde ver Buffalo vs Denver de la Final de Conferencia? EN VIVO

Los Buffalo Bills se preparan para una cita determinante en la NFL, donde buscarán regresar a la Final de la Conferencia Americana en una visita exigente ante los Denver Broncos. El duelo se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que llegan con aspiraciones claras y con identidades bien marcadas de cara a la postemporada.

El escenario será el Empower Field at Mile High, un recinto que históricamente representa un reto adicional para cualquier rival. La altura y el entorno suelen ser factores a considerar, especialmente para una ofensiva como la de Buffalo que depende del ritmo y la movilidad de su mariscal de campo, Josh Allen, en momentos clave del partido.

Afición de Broncos | AP

Buffalo Bills busca dar el paso definitivo

La ofensiva de los Bills llegará con la misión de imponer condiciones desde el arranque. Josh Allen será el eje del plan de juego, no solo por su capacidad para lanzar, sino también por su impacto fuera de la bolsa. Para ello, la línea ofensiva tendrá un papel central al intentar darle tiempo y espacios ante una defensiva que presiona constantemente.

Buffalo sabe que el control del balón y la ejecución en terceras oportunidades pueden marcar diferencia en un partido de estas características. El cuerpo técnico ha enfocado la preparación en minimizar errores y sostener series largas que mantengan a la defensiva de Denver fuera del campo.

Buffalo Bills vs Jacksonville | AP

La defensiva de Denver, el principal obstáculo

Los Denver Broncos se presentan como uno de los cuadros defensivos más sólidos de la NFL. Jugadores como Nik Bonitto y Alex Singleton encabezan una unidad que destaca por su intensidad y disciplina, factores que serán clave al enfrentar a una ofensiva versátil como la de los Bills.

Josh Allen | AP

El plan defensivo de Denver apunta a limitar las escapadas de Allen y forzarlo a tomar decisiones rápidas bajo presión. La batalla en las trincheras será uno de los duelos más observados, ya que de ahí puede desprenderse el ritmo general del encuentro.

Con ambos equipos conscientes de lo que está en juego, el enfrentamiento promete ser estratégico y cerrado. La previa apunta a un choque donde cada detalle contará y donde el equilibrio entre ofensiva y defensiva podría definir quién avanza un paso más rumbo a la Final de la Conferencia Americana.

¿Cuándo y dónde ver el Buffalo vs Denver?

FECHA: 17 de enero.

17 de enero. HORA: 15:30 (hora centro de México).

15:30 (hora centro de México). LUGAR: Empower Field at Mile High, Denver.

Empower Field at Mile High, Denver. TRANSMISIÓN: TUDN.