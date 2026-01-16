NFL presenta avance con Bad Bunny rumbo al Super Bowl LX

La NFL está por vivir su momento más esperado de la temporada con la llegada de los Juegos Divisionales, antesala de los Campeonatos de Conferencia y, finalmente, del Super Bowl LX, el evento deportivo más visto del año a nivel mundial. Más allá del emparrillado, uno de los grandes atractivos del Súper Domingo será el show de medio tiempo, que en esta edición estará encabezado por Bad Bunny.

La expectativa creció de manera exponencial luego de que la NFL y el artista puertorriqueño lanzaran un video promocional que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Con una duración corta, pero cargada de simbolismo, el clip puso a bailar a millones de fanáticos y confirmó que el espectáculo musical será uno de los más comentados del año.

A través de sus plataformas digitales, la NFL compartió el avance acompañado de la frase: "El 8 de febrero, el mundo bailará", una declaración que refuerza el impacto global del Super Bowl. En el video se observa a Bad Bunny bailando su tema "Baile Inolvidable", uno de sus más recientes éxitos, junto a personas de distintos contextos.

La colaboración entre la liga y el boricua no solo apunta a lo musical, sino también a conectar con nuevas audiencias. La NFL apuesta nuevamente por un artista de alcance internacional, capaz de atraer tanto a fanáticos del futbol americano como a seguidores de la música urbana.

¿Qué significa el video de Bad Bunny previo al Super Bowl?

En el video, Bad Bunny aparece bailando con personas de diferentes razas, géneros y etnias, un mensaje claro de inclusión y diversidad. Este concepto apunta a que el show de medio tiempo será un reflejo de la pluralidad cultural que caracteriza tanto al artista como al propio Super Bowl.

El mensaje también refuerza la idea de que la música es un lenguaje universal. Al mostrar a personas comunes bailando junto al cantante, el video sugiere que el espectáculo está pensado para todo el mundo, más allá del idioma o la nacionalidad.

Sin artistas confirmados para el show de medio tiempo

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni la NFL han confirmado artistas invitados para acompañar al puertorriqueño en el escenario del Super Bowl. Sin embargo, la historia del evento indica que siempre hay sorpresas, por lo que no se descarta la aparición de figuras de talla mundial.

