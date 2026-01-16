José “Pepe” Madero cuestiona conciertos de Bad Bunny: “Eso no es un concierto”

José “Pepe” Madero, exlíder de la banda mexicana PXNDX, desató un intenso debate en redes sociales y entre fanáticos de la música al criticar las presentaciones en vivo de Bad Bunny, argumentando que, a su juicio, carecen de elementos que él considera esenciales para ser llamados “conciertos”.

José Madero / IG: @jose_madero

¿Por qué Madero cuestiona los shows de Bad Bunny?

La crítica de Pepe Madero surgió luego de que compartiera su experiencia tras asistir a uno de los conciertos de Bad Bunny en Monterrey, al que acudió más por curiosidad que por afinidad con el reggaetón.

Según el músico, lo que vio en el espectáculo fue un formato que, para él, se asemeja más a un show visual y escénico que a un concierto tradicional con música interpretada en vivo. Su principal argumento fue la ausencia de músicos tocando instrumentos sobre el escenario, un elemento que considera indispensable para que un evento se clasifique como un verdadero concierto.

“Eso no es un concierto, es un show… No veo a músicos tocando.”

Bad Bunny. / AP

¿Qué opinó sobre el público y las nuevas generaciones?

Además de su crítica al formato, Madero señaló que las generaciones más jóvenes parecen tener expectativas distintas sobre la música en vivo, priorizando la experiencia visual, tecnológica y escénica por encima de la ejecución instrumental tradicional que caracteriza a otras épocas.

El músico recordó los conciertos de bandas que marcaron su trayectoria —como Nirvana, Pearl Jam o Blink-182—, donde la presencia de los músicos y la interpretación en vivo eran el centro de la experiencia.

José Madero / IG: @jose_madero

Reacciones encontradas entre fans y críticos

La declaración de Madero generó respuestas diversas en redes sociales y plataformas de opinión. Algunos usuarios respaldaron su postura, defendiendo la importancia de la música tocada en vivo como parte esencial de un concierto.

Bad Bunny. / AP

Por otro lado, fans de Bad Bunny y otros sectores del público señalaron que el espectáculo visual, la producción escénica y la conexión con el público también forman parte de la expresión artística contemporánea, aunque no incluyan músicos tocando en vivo en cada presentación.