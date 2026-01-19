Autoridades alertan por frío intenso en alcaldías de CDMX este 20 de enero

Se prevén temperaturas cercanas a los cero grados en zonas altas de la capital

Autoridades alertan por frío intenso en alcaldías de CDMX este 20 de enero
Autoridades activaron alertas por frío en varias alcaldías durante la madrugada y primeras horas del día. | RS
Mariana Alcántara Contreras
19 de Enero de 2026

El frío no dará tregua en la Ciudad de México y este martes 20 de enero de 2026 se mantendrán las bajas temperaturas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas preventivas en diversas alcaldías.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el descenso térmico está asociado a la presencia de una masa de aire frío que mantiene condiciones invernales en la capital, con ambiente muy frío al amanecer y temperaturas más templadas conforme avanza el día.

Protección Civil recomendó abrigarse y extremar precauciones ante temperaturas cercanas a cero grados./ X
Protección Civil recomendó abrigarse y extremar precauciones ante temperaturas cercanas a cero grados./ X 

Las autoridades advirtieron que en algunas zonas de la ciudad, especialmente en áreas altas y periféricas, los termómetros podrían registrar valores cercanos a los cero grados, lo que representa un riesgo para la salud, principalmente para personas adultas mayores, niñas y niños.

Ante estas condiciones, se emitieron alertas por bajas temperaturas en varias alcaldías, con el objetivo de que la población extreme precauciones y tome medidas para evitar enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados al frío.

Autoridades activaron alertas por bajas temperaturas en varias alcaldías de la Ciudad de México./ X
Autoridades activaron alertas por bajas temperaturas en varias alcaldías de la Ciudad de México./ X 

¿Qué alcaldías presentan alerta por bajas temperaturas?

Las alertas se concentran principalmente en alcaldías con zonas elevadas y áreas verdes, donde el frío suele sentirse con mayor intensidad durante la madrugada, aunque el resto de la ciudad también resentirá el ambiente frío.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y, en caso de utilizar calentadores o anafres, hacerlo con precaución para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se pidió especial atención a personas en situación de calle, mascotas y animales de compañía, quienes también pueden verse afectados por las bajas temperaturas registradas en la capital.

Las zonas altas de la CDMX son las más afectadas por el descenso de temperatura./ X
Las zonas altas de la CDMX son las más afectadas por el descenso de temperatura./ X 

 

TE PUEDE INTERESAR

Teotihuacan amanece blanco intensa granizada sorprende a visitantes y habitantes

Contra | 19/01/2026

Teotihuacan amanece blanco intensa granizada sorprende a visitantes y habitantes
VIDEO:Menor acusa a su padre de robarle la beca Rita Cetina y el caso se vuelve viral

Contra | 19/01/2026

VIDEO:Menor acusa a su padre de robarle la beca Rita Cetina y el caso se vuelve viral
31 Minutos abre nueva fecha en el Auditorio Nacional en 2026

Contra | 19/01/2026

31 Minutos abre nueva fecha en el Auditorio Nacional en 2026
Te recomendamos
Teotihuacan amanece blanco intensa granizada sorprende a visitantes y habitantes
Tendencias
Clima

LO ÚLTIMO