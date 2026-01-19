Autoridades alertan por frío intenso en alcaldías de CDMX este 20 de enero

El frío no dará tregua en la Ciudad de México y este martes 20 de enero de 2026 se mantendrán las bajas temperaturas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas preventivas en diversas alcaldías.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el descenso térmico está asociado a la presencia de una masa de aire frío que mantiene condiciones invernales en la capital, con ambiente muy frío al amanecer y temperaturas más templadas conforme avanza el día.

Protección Civil recomendó abrigarse y extremar precauciones ante temperaturas cercanas a cero grados./ X

Las autoridades advirtieron que en algunas zonas de la ciudad, especialmente en áreas altas y periféricas, los termómetros podrían registrar valores cercanos a los cero grados, lo que representa un riesgo para la salud, principalmente para personas adultas mayores, niñas y niños.

Ante estas condiciones, se emitieron alertas por bajas temperaturas en varias alcaldías, con el objetivo de que la población extreme precauciones y tome medidas para evitar enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados al frío.

Autoridades activaron alertas por bajas temperaturas en varias alcaldías de la Ciudad de México./ X

¿Qué alcaldías presentan alerta por bajas temperaturas?

Las alertas se concentran principalmente en alcaldías con zonas elevadas y áreas verdes, donde el frío suele sentirse con mayor intensidad durante la madrugada, aunque el resto de la ciudad también resentirá el ambiente frío.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y, en caso de utilizar calentadores o anafres, hacerlo con precaución para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se pidió especial atención a personas en situación de calle, mascotas y animales de compañía, quienes también pueden verse afectados por las bajas temperaturas registradas en la capital.