¡Desarman a los 49ers! Robert Saleh a detalles de ser nuevo entrenador en jefe de Tennessee

Mal y de malas en la bahía. Después de la paliza que sufrieron los San Francisco 49ers en la Ronda Divisional ante los Seattle Seahawks, ahora se tendrán que despedir de Robert Saleh, coordinador defensivo del equipo, pues se marchará a los Tennessee Titans para su segunda aventura como entrenador en jefe de un equipo; la primera fue con los New York Jets.

Con información de diversas fuentes en Estados Unidos, el entrenador con experiencia defensiva se reunió con la franquicia de Tennessee el lunes, en una reunión que dejó grandes expectativas para ambas partes; el otro candidato era Matt Nagy. Además, la NFL comentó por medio de sus redes sociales que solo es cuestión de detalles para que Saleh firme su nuevo contrato.

Robert Saleh | AP

La huella de Robert Saleh en San Francisco

Pese a que el equipo de San Francisco fue destrozado en el Juego Divisional ante los Seattle Seahawks, la realidad es que Saleh sacó agua de las piedras con la actual defensiva. El coordinador defensivo perdió en la Temporada Regular a Nick Bosa y Fred Warner, lo que se convirtió en una piedra en el zapato para las aspiraciones del equipo.

Sin embargo, pese a no ser nada espectacular, la defensiva de los 49ers se comporta a la altura en la mayoría de partidos, además de contar con demasiada juventud por explotar. Ahora, la gerencia comandada por John Lynch tendrá que buscar una mente defensiva de las características de Saleh para competir en la próxima temporada.

Sigue la NFL en DAZN

¿Son los Tennessee Titans el mejor destino para Saleh?

Robert Saleh tuvo un récord de 20-36 como entrenador en jefe de los New York Jets, de 2021 a 2024. Es una realidad que muy pocos han logrado triunfar en los Jets, aunque Saleh tuvo grandes oportunidades para hacerlo.

Ahora, el reto de los Tennessee Titans también parece complicado, pues aunque es un equipo con bastantes expectativas por Cam Ward, aún hay varias situaciones por mejorar, como los playmakers para el mariscal de campo y la defensiva. Solo el tiempo dirá si fue una buena decisión dejar a San Francisco para volver a una franquicia históricamente perdedora.

El entrenador defensivo tendrá entre sus principales activos a Jeffery Simmons, aunque ya es un veterano. El tackle tuvo 67 tackleadas y 11 capturas en la Temporada Regular; siendo su mejor campaña como caza mariscales en su carrera. También fue el líder del equipo en ese departamento; Jaylen Harrell fue el segundo mejor con 4.5.

En los Jets | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C