NFL 2025: Bo Nix y otros jugadores que se lesionaron en los Playoffs

A pesar de ya estar en la reta final de la temporada, las lesiones siguen llegando en la NFL y los equipos deberán buscar el campeonato sin algunas piezas clave. En las primera dos rondas de la postemporada ya vimos un par de lesiones que pueden afectar el rumbo de los equipos de cara al Super Bowl LX.

La lesión que más se ha llevado los reflectores fue la rotura de tobillo del mariscal de campo titular de los Denver Broncos, Bo Nix. El QB, ya había comandado a su equipo a la posición de gol de campo para ganar el partido frente a los Buffalo Bills. Sin embargo, en la penúltima jugada del partido, sufrió la lesión que lo dejará fuera del Juego de Campeonato de la Conferencia Americana ante los New England Patriots.

Ahora, sin Nix, los Broncos deberán buscar su pase al Super Bowl con Jarrett Stidham al mando de la ofensiva. El QB se medirá ante el equipo que lo llevó a la NFL tratando de tener un desempeño similar al de Nix.

Se perderá la Final de Conferencia | AP

Fuera para los Seahawks

Los Broncos no fueron el único equipo que perdió un jugador clave para el la Final de Conferencia, pues el otro sembrado 1 de la NFL, los Seattle Seahawks también perdieron a alguien de cara a su duelo ante los Rams de Los Ángeles.

Zach Charbonnet sufrió una lesión en la victoria de 41-6 ante los San Francisco 49ers. El corredor sufrió una fuerte lesión en la rodilla que necesitará cirugía dejándolo fuera del partido por el pase al Super Bowl. Afortunadamente para los Halcones Marinos, Kenneth Walker podrá comandar el juego terrestre.

Sufrió una fuerte lesión | AP

Bajas a equipos eliminados

Los Texans fueron uno de los equipos que sufrieron más lesiones durante sus recientes encuentros. El equipo perdió a su receptor estrella Nico Collins por una conmoción y se quedó sin jugar el último juego. Además, ante los Pats perdieron a los ala cerrada Dalton Schultz por una lesión en la parte posterior del muslo y a Cade Stover por una lesión en la rodilla.

Asimismo, los 49ers perdieron a una pieza clave en su triunfo ante Philadelphia de la ronda de Comodines. George Kittle, salió del juego confirmando que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejará fuera quizá ya empezada la siguiente temporada.

Se rompió el tendón de Aquiles | AP

Además, el safety de los Bills, Jordan Poyer, fue descartado para el duelo divisional ante los Broncos por una lesión en el tendón de la corva, así como Gabe Davis por lo que parece ser una grave lesión de rodilla.

Los Bears por su parte, perdieron a TJ Edwards, tras la victoria ante los Packers por una fractura de pierna que lo dejará fuera varios meses. El tackle izquierdo Ozzy Trapilo también se perderá bastante tiempo por una lesión de rodilla.