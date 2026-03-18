"Mi Rival": horario, dónde ver y de qué trata la nueva telenovela con Sebastián Rulli y Alejandra Barros
El melodrama clásico regresa con fuerza en 2026 con Mi Rival, la nueva telenovela protagonizada por Sebastián Rulli y producida por Carmen Armendáriz que apuesta por una historia cargada de pasión, traición y conflictos familiares.
La producción de TelevisaUnivision revive un formato tradicional con un enfoque moderno y personajes complejos que prometen enganchar a la audiencia desde el primer capítulo.
¿De qué trata Mi Rival?
La historia gira en torno a Renato Tirado, interpretado por Sebastián Rulli, cuya vida cambia radicalmente cuando se ve envuelto en un triángulo amoroso tan intenso como prohibido.
El conflicto central estalla cuando Paloma y su hija Bárbara se enamoran del mismo hombre, desatando una rivalidad que pone a prueba los lazos familiares.
Paloma, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre mayor, conoce a Renato en circunstancias inesperadas, lo que desencadena una atracción inevitable.
Sin embargo, la situación se complica cuando su propia hija también desarrolla sentimientos por él, llevando la historia a un terreno de celos, traiciones y decisiones irreversibles.
De acuerdo con la propia cadena, esta trama combina “pasiones, ambición y secretos del pasado”, donde cada decisión tiene consecuencias que cambian el destino de los personajes.
Elenco de Mi Rival: quiénes protagonizan la historia
La telenovela está encabezada por un reparto sólido que combina figuras consolidadas y nuevos talentos:
Sebastián Rulli como Renato Tirado
Alejandra Barros como Paloma
Ela Velden como Bárbara
Arturo Peniche
Martha Julia
Ana Bertha Espín
Marco Treviño, entre otros
Este elenco da vida a una historia ambientada en una hacienda azucarera, donde los conflictos emocionales se entrelazan con intereses económicos y secretos familiares.
¿Cuándo y dónde ver Mi Rival?
El estreno de Mi Rival está programado en dos plataformas clave:
20 de marzo de 2026 por ViX
20 de abril de 2026 por Las Estrellas en horario estelar de 21:30 horas