"Mi Rival": horario, dónde ver y de qué trata la nueva telenovela con Sebastián Rulli y Alejandra Barros

La historia muestra cómo el amor puede romper incluso los lazos más fuertes. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano 17:44 - 18 marzo 2026
Un drama intenso llega a la televisión con una historia donde el amor rompe todos los límites… incluso los familiares.

El melodrama clásico regresa con fuerza en 2026 con Mi Rival, la nueva telenovela protagonizada por Sebastián Rulli y producida por Carmen Armendáriz que apuesta por una historia cargada de pasión, traición y conflictos familiares.

La producción de TelevisaUnivision revive un formato tradicional con un enfoque moderno y personajes complejos que prometen enganchar a la audiencia desde el primer capítulo.

Ela Velden, Sebastián Rulli y Alejandra Barros. / Cortesía

¿De qué trata Mi Rival?

La historia gira en torno a Renato Tirado, interpretado por Sebastián Rulli, cuya vida cambia radicalmente cuando se ve envuelto en un triángulo amoroso tan intenso como prohibido.

El conflicto central estalla cuando Paloma y su hija Bárbara se enamoran del mismo hombre, desatando una rivalidad que pone a prueba los lazos familiares.

Paloma, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre mayor, conoce a Renato en circunstancias inesperadas, lo que desencadena una atracción inevitable.

Sin embargo, la situación se complica cuando su propia hija también desarrolla sentimientos por él, llevando la historia a un terreno de celos, traiciones y decisiones irreversibles.

De acuerdo con la propia cadena, esta trama combina “pasiones, ambición y secretos del pasado”, donde cada decisión tiene consecuencias que cambian el destino de los personajes.

Paloma y Bárbara se enfrentan por el amor del mismo hombre en la nueva telenovela Mi Rival. / Georgina Sánchez

Elenco de Mi Rival: quiénes protagonizan la historia

La telenovela está encabezada por un reparto sólido que combina figuras consolidadas y nuevos talentos:

  • Sebastián Rulli como Renato Tirado

  • Alejandra Barros como Paloma

  • Ela Velden como Bárbara

  • Arturo Peniche

  • Martha Julia

  • Ana Bertha Espín

  • Marco Treviño, entre otros

Este elenco da vida a una historia ambientada en una hacienda azucarera, donde los conflictos emocionales se entrelazan con intereses económicos y secretos familiares.

El elenco reúne a figuras como Arturo Peniche, Martha Julia y Marco Treviño. / Georgina Sánchez

¿Cuándo y dónde ver Mi Rival?

El estreno de Mi Rival está programado en dos plataformas clave:

  • 20 de marzo de 2026 por ViX

  • 20 de abril de 2026 por Las Estrellas en horario estelar de 21:30 horas

