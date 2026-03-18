Capitanes busca cerrar como líder y quiere juego en la Arena CDMX en los Playoffs de la G-League

Los Capitanes de la CDMX han hecho historia al asegurar su lugar en los Playoffs de la NBA G League por primera vez desde su incorporación a la liga en la temporada 2021-22. Sin embargo, esto no termina ahí pues, con cinco juegos restantes en el calendario, el coach Vitor Galvani quiere llevar ese primer partido de postemporada a la Arena CDMX y prolongar la hazaña.

Antes de tomar el timón, el entrenador brasileño fungió como asistente de Ramón Díaz en las dos temporadas pasadas, por lo que sabe lo complicado que es avanzar de ronda y considera que este logro es digno de celebración.

“Hay que celebrar de verdad, porque yo sé lo difícil que es. Estuve aquí dos años como ayudante de Ramón y todo lo que pasa en esta liga, con los cambios de jugadores día a día, hace muy complicado lograr esto”, comentó.

Capitanes CDMX y Salt Lake City en la Arena CDMX| IMAGO7

Al no ser un equipo afiliado a una franquicia de la NBA, Capitanes sufre ciertas desventajas, como los contratos two-way, que permiten a otros equipos intercalar jugadores entre la G League y la NBA. Por ello, resulta aún más sorprendente que el equipo marche en la primera posición de la Conferencia Occidental con marca de 22-9.

Eso sí, Galvani evitó generar expectativas de título, aunque dejó claro que en la G League cualquier partido es ganable.

“Todos los juegos de G League son posibles de ganar. Sé que tenemos playoffs al inicio del próximo mes, pero mi objetivo está en dos días: ir a Sioux Falls y hacer un buen partido, porque aún buscamos traer un juego a casa. No me gusta poner un techo de ‘vamos a ser campeones’, porque a veces se crea una expectativa, pero sí me gusta pensar que podemos ganar cualquier partido que tengamos enfrente”, agregó.

Vitor Galvani, entrenador de los Capitanes de la CDMX | IMAGO7

Además, los resultados recientes jugaron a su favor. Los South Bay Lakers (22-9), Rio Grande Valley Vipers (20-11) y Stockton Kings (19-11), sus perseguidores más cercanos, cayeron en sus respectivos compromisos, lo que mantiene a Capitanes dependiendo de sí mismos para asegurar un juego de playoffs en casa.

“Ahora estamos en una posición que me gusta, porque tenemos control de todo. Si jugamos bien, terminamos en primero. Entonces, a trabajar por ello”, finalizó.