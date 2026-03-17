Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle
Como parte de la celebración de la Junta de Gobernadores, la NBA discutirá y votará sobre la opción de incorporar a equipos de expansión en la liga, específicamente de Seattle y Las Vegas.
El objetivo es que las franquicias se incorporen a la NBA y comiencen a jugar a partir de la temporada 2028-2029.
Según reportes, existe un impulso desde dentro de La Junta para aprobar el avance en la recepción de ofertas y franquicias que provengan de esos dos estados.
Se estima que las propuestas oscilen entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por cada equipo, contemplando que ambas franquicias se sitúen dentro de los ocho principales generadores de ingresos en la NBA.
¿Cuántos votos en favor se requieren?
Hasta el momento, este solo será el primer paso de cara a buscar la incorporación de las franquicias, una vez que se tenga el consentimiento de la Junta de Gobernadores, el siguiente pasó es comenzar con el proceso de licitación.
Luego de haber cumplido con la aprobación, se convocará a una ronda de votación final para formalizar la transacción y ampliar la liga a 32 equipos en total. Se requieren por lo menos 23 votos a favor de los 30 gobernadores.