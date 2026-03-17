Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle

Como parte de la celebración de la Junta de Gobernadores, la NBA discutirá y votará sobre la opción de incorporar a equipos de expansión en la liga, específicamente de Seattle y Las Vegas.

NBA quiere ampliarse a tener 32 equipos en la liga l AP

El objetivo es que las franquicias se incorporen a la NBA y comiencen a jugar a partir de la temporada 2028-2029.

Según reportes, existe un impulso desde dentro de La Junta para aprobar el avance en la recepción de ofertas y franquicias que provengan de esos dos estados.

NBA estima que los equipos que se incorporen de Las Vegas y Seattle sean uno de los mayores generadores de ingresos l AP

Se estima que las propuestas oscilen entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por cada equipo, contemplando que ambas franquicias se sitúen dentro de los ocho principales generadores de ingresos en la NBA.

¿Cuántos votos en favor se requieren?

La Junta de Gobernadores llevó a cabo una primer ronda de votación| AP

Hasta el momento, este solo será el primer paso de cara a buscar la incorporación de las franquicias, una vez que se tenga el consentimiento de la Junta de Gobernadores, el siguiente pasó es comenzar con el proceso de licitación.