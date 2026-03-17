Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle

NBA busca expansión a Las Vegas y Seattle l AP
Jorge Armando Hernández 09:10 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
NBA emitirá voto en La Junta de Gobernadores para decidir si incorporan a equipos de expansión en la liga

Como parte de la celebración de la Junta de Gobernadores, la NBA discutirá y votará sobre la opción de incorporar a equipos de expansión en la liga, específicamente de Seattle y Las Vegas.

NBA quiere ampliarse a tener 32 equipos en la liga l AP

El objetivo es que las franquicias se incorporen a la NBA y comiencen a jugar a partir de la temporada 2028-2029.

Según reportes, existe un impulso desde dentro de La Junta para aprobar el avance en la recepción de ofertas y franquicias que provengan de esos dos estados.

NBA estima que los equipos que se incorporen de Las Vegas y Seattle sean uno de los mayores generadores de ingresos l AP

Se estima que las propuestas oscilen entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por cada equipo, contemplando que ambas franquicias se sitúen dentro de los ocho principales generadores de ingresos en la NBA.

¿Cuántos votos en favor se requieren?
La Junta de Gobernadores llevó a cabo una primer ronda de votación| AP

Hasta el momento, este solo será el primer paso de cara a buscar la incorporación de las franquicias, una vez que se tenga el consentimiento de la Junta de Gobernadores, el siguiente pasó es comenzar con el proceso de licitación.

Luego de haber cumplido con la aprobación, se convocará a una ronda de votación final para formalizar la transacción y ampliar la liga a 32 equipos en total. Se requieren por lo menos 23 votos a favor de los 30 gobernadores.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NBA
Últimos videos
Lo Último
10:21 Gran Premio de Japón: así le ha ido a Checo Pérez en Suzuka
10:21 Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
09:53 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
09:44 Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
09:22 España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
09:16 ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
09:10 Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle
09:08 Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
09:05 Paro de 72 horas de la CNTE en CDMX: rutas y avenidas afectadas por marchas y bloqueos
08:31 Barcelona llegó a acuerdo para renovación de Hansi Flick, aseguró Joan Laporta
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Bombazo? Monterrey tiene en la mira firmar a un viejo conocido de Chivas
2
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
3
Especiales El Hugo Sánchez más personal en la presentación del libro: "El amor en tiempos de futbol"
4
Futbol Luto en el futbol mexicano: Canterano del Toluca fallece a los 22 años
5
Futbol ¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
6
Futbol ¿Andrés Gudiño o Kevin Mier? Nicolás Larcamón ya tiene a su portero titular para enfrentar a Monterrey
Te recomendamos
Checo Pérez celebra el podio en el Gran Premio de Japón 2022 | RED BULL
Fórmula 1
17/03/2026
Gran Premio de Japón: así le ha ido a Checo Pérez en Suzuka
Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
Futbol
17/03/2026
Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
Futbol
17/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
Contra
17/03/2026
Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
Futbol
17/03/2026
España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Futbol
17/03/2026
¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026