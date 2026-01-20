¿La FMF maneja boletos del Mundial? Ivar Sisniega rompe el silencio y aclara la situación

En medio de rumores y confusión entre los aficionados rumbo al Mundial 2026, la gestión de los boletos volvió a colocarse en el centro del debate. México será uno de los países anfitriones del torneo y muchos seguidores se preguntan si la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene algún tipo de control sobre las entradas.

Para aclarar el tema, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, fue entrevistado por David Faitelson en el programa Faitelson Sin Censura, transmitido por TUDN, donde abordó de manera directa y transparente la polémica sobre los boletos mundialistas.

Sisniega fue invitado de Faitelson | MexSport

Sisniega aclara el rol de la FMF

Durante la charla, Faitelson lanzó la pregunta sin rodeos: “¿La FMF maneja algunos boletos mundialistas?”. La respuesta de Sisniega fue tajante y buscó cortar de raíz cualquier especulación: la Federación Mexicana de Futbol no vende ni distribuye boletos para el Mundial 2026.

“El manejo de las entradas es responsabilidad exclusiva de la FIFA”, enfatizó el dirigente, dejando en claro que la FMF no tiene control, cupos especiales ni participación alguna en la venta de boletos para los partidos del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sisniega también explicó que los aficionados mexicanos podrán adquirir sus entradas directamente a través de las plataformas oficiales de la FIFA, sin intermediarios ni restricciones impuestas por la federación, reforzando el mensaje de transparencia y acceso equitativo.

El llamado a la afición

Más allá del tema administrativo, el presidente de la FMF aprovechó el espacio para subrayar la importancia del respaldo de la afición. “Lo que sí pedimos es el apoyo incondicional de todos”, señaló, con la expectativa de que los estadios estén llenos y la Selección Mexicana sienta el empuje del público en un Mundial histórico jugado en casa.

El mensaje apunta a generar unidad entre los seguidores del Tri, en un torneo donde la presión y la ilusión serán mayores por la localía parcial. Para la FMF, el papel de la afición será clave en el desempeño del equipo nacional.

El programa también incluyó breves referencias a la actualidad de la Liga MX, como el empate 1-1 entre Pumas y León y la victoria 1-0 de Cruz Azul sobre Puebla, además de la promoción del amistoso Bolivia vs México, enmarcando la entrevista dentro del panorama general del futbol mexicano.