Tshabalala recuerda el partido ante México en Sudáfrica 2010: "Es como un partido de Vuelta"

La historia de los mundiales presentará un reencuentro nostálgico que paralizará a dos naciones el próximo verano. 16 años después del inicio de la justa en Johannesburgo, México y Sudáfrica chocarán nuevamente en un juego de apertura. En esta ocasión, el territorio mexicano fungirá como el escenario principal para este vibrante compromiso internacional.

Festejo | MEXSPORT

El recuerdo del empate a uno en el Estadio Soccer City permanece fresco en la memoria de los aficionados. Aquel disparo potente que venció al guardameta nacional marcó un hito en la trayectoria de los bafana bafana. Ahora, el destino coloca a ambos conjuntos en una posición similar pero con roles de localía invertidos.

¿Qué dijo Siphewe Tshabalala del partido ante México?

Siphewe Tshabalala, el histórico autor del primer gol en 2010, analizó con entusiasmo este emparejamiento tan particular. El exfutbolista africano percibe este duelo como el cierre de un ciclo que comenzó en su propia tierra. Sus palabras reflejan el profundo respeto que existe entre ambas delegaciones tras aquel enfrentamiento épico.

"Veo esto como un partido de vuelta porque el partido de ida fue en Sudáfrica. El partido de vuelta ahora estará en México, en el mismo día. La diferencia es que México será el país anfitrión", declaró Tshabalala para RÉCORD.

En acción | MEXSPORT

La Selección Mexicana buscará aprovechar su condición de local para superar lo ocurrido en el pasado mundial africano. En aquella edición, el equipo tricolor sufrió para rescatar un punto tras la anotación de Rafael Márquez. La presión ahora recaerá sobre el conjunto dirigido por Javier Aguirre en la cancha del Estadio Azteca.

El entorno futbolístico considera que este partido inaugural posee una carga emocional superior a cualquier otro debut previo. Los organizadores esperan un lleno total para presenciar el arranque de la máxima fiesta del futbol mundial.

Evolución de ambas escuadras

Ambas escuadras han evolucionado tácticamente desde aquel lejano encuentro disputado en el continente africano hace más de una década. México cuenta con una base de jugadores que militan en las ligas más competitivas del viejo continente.

La cuenta regresiva para el silbatazo inicial mantiene en vilo a los seguidores que sueñan con ver a su equipo triunfar. El regreso de los bafana bafana a tierras aztecas promete ser uno de los eventos más memorables del año.