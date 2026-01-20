Dueño de los Raiders, gerente general y Tom Brady presentes en la Final de NCAA, por Fernando Mendoza

Los Indiana Hoosiers derrotaron a los Miami Hurricanes en una Final que pasará a la historia por muchas historias, pero la de Fernando Mendoza es la favorita. El Trofeo Heisman generó una gran expectativa este año, por lo que si nada sale mal, será elegido como el pick número uno del Draft de la NFL, el cual le pertenece a Las Vegas Raiders.

Es por eso que varias figuras de los malosos se dieron cita en el Hard Rock Stadium para observar a la próxima cara de la Ciudad del Pecado, entre ellos el accionista minoritario y próximo miembro del Salón de la Fama, Tom Brady. Además del exmariscal de campo, Mark Davis, dueño del equipo, y John Spytek, gerente general, presenciaron la calidad de Mendoza.

La próxima cara de Las Vegas

La reconstrucción de Las Vegas Raiders inició en la presente temporada, pero el resultado no fue el esperado. Pete Carroll no logró estabilizar al equipo y terminó por tener una temporada desastrosa con Geno Smith como quarterback, aunque la luz al final del túnel llegó gracias a Fernando Mendoza.

La canción "Fernando", del grupo sueco ABBA, se convirtió en un himno en la Ciudad del Pecado con la ilusión de Mendoza en la posición, aunque antes tendrán que resolver otra vacante: el puesto de entrenador en jefe. Los Raiders serán uno de los lugares deseados para cualquier head coach por la simple presencia del Trofeo Heisman para la próxima campaña.

¿Cómo fue la Final Nacional?

Pese a que Fernando Mendoza no tuvo los números explosivos esperados por ser una Final Nacional, sí tuvo una jugada que levantó a todo mundo de sus asientos. Curt Cignetti mandó a un quarterback keeper, pero el Heisman hizo lo imposible hasta llegar a la zona de anotación.

La llamada de Cignetti funcionó por una simple razón: Fernando Mendoza. Aunque no fue el drive ganador, quedó claro que el mariscal de campo con sangre cubana realizó una de las jugadas de la Final, por su pundonor y fuerza para llevar el ovoide a las diagonales.

Malachi Toney le devolvió algo de esperanza a Miami, pero duró muy poco. Carson Beck tuvo una última serie ofensiva para ganar el partido, sin embargo, se equivocó y lanzó una intercepción que cayó en las manos de Jamari Sharpe, en lo que fue la última jugada del futbol americano colegial.

