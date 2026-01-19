Fernando Mendoza y los demás Heisman en ganar un título de NCAA en la misma temporada

Fernando Mendoza tuvo una cita con el destino en el Hard Rock Stadium y ganó. Además de consagrarse como Campeón Colegial, el mariscal de campo se unió a una selecta lista de ganadores del Trofeo Heisman y el título nacional en una misma temporada, siendo Devonta Smith, receptor de los Philadelphia Eagles, el último en conseguirlo.
La nueva "Fernandomanía" en Estados Unidos nació no sólo por el gran mariscal de campo que es Mendoza, sino también por su historia de vida y perseverancia. El quarterback no tuvo ninguna oferta de ninguna universidad después de terminar la preparatoria, por lo que tuvo que remar contracorriente para escribir su nombre en la historia de la NCAA.
Ahora, Fernando Mendoza es el primer quarterback en ganar el Trofeo Heisman y el título nacional en una misma temporada desde Joe Burrow en 2019, cuando aún jugaba para LSU. Han sido 18 jugadores -contando a Mendoza- en ganar el distintivo al mejor de la nación y el trofeo de la NCAA.
¿Quiénes son todos los que han logrado dicho hito en la NCAA?
- 2025: Fernando Mendoz, QB, Indiana
- 2020: DeVonta Smith, WR, Alabama
- 2019: Joe Burrow, QB, LSU
- 2015: Derrick Henry, RB, Alabama
- 2013: Jameis Winston, QB, Florida State
- 2010: Cam Newton, QB, Auburn
- 2009: Mark Ingram, RB, Alabama
- 2004: Matt Leinart, QB, USC
- 1997: Charles Woodson, CB, Michigan
- 1996: Danny Wuerffel, QB, Florida
- 1993: Charlie Ward, QB, Florida State
- 1976: Tony Dorsett, RB, Pittsburgh
- 1949: Leon Hart, Right End, Notre Dame
- 1947: John Lujack, QB, Notre Dame
- 1945: Felix 'Doc' Blanchard, FB, Army
- 1943: Angelo Bertelli, QB, Notre Dame
- 1940: Bruce Smith, RB, Minnesota
- 1938: Davey O’Brien, QB, Texas Christian
Buscar replicar el éxito en la NFL
Con la expectativa que generó Fernando Mendoza, se espera que sea elegido con el pick número uno en el Draft de 2026. Las Vegas Raiders cuentan con dicha posición y, con la presencia de Tom Brady y Mark Davis en la Final ante los Miami Hurricanes, solo es cuestión de que llegue abril en Pittsburgh para ser seleccionado.
Si todo sale como se tiene previsto, Fernando Mendoza tendrá la gran encomienda de estabilizar a los Raiders, y porqué no, pensar en un Super Bowl. La franquicia, que ahora está en Las Vegas, no ha ganado un trofeo Lombardi desde 1984, cuando tuvieron a Jim Plunkett, quien comenzó dicha temporada como suplente.
En caso de que Fernando Mendoza logre dicho hito de ganar un trofeo Lombardi, podría entrar en una selecta lista de jugadores que ganaron el Super Bowl, un título de NCAA y un Heisman, en la que un histórico Raider se encuentra.
Hasta la fecha, sólo cinco jugadores en la historia de la NFL han logrado ganar estos tres reconocimientos, siendo el último de ellos DeVonta Smith. El receptor ganó dos títulos nacionales con Alabama (2017 y 2020), el Heisman en el 2020 y Campeón de Super Bowl con los Philadelphia Eagles en la Temporada 2024
Además de Smith están los corredores, Reggie Bush y Tony Dorsett, el profundo Charles Woodson, y el corredor Marcus Allen, figura de los Raiders. Allen ganó el Super Bowl XVIII, en la Temporada de 1983, en el cual también fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido.