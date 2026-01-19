Fernando Mendoza y los demás Heisman en ganar un título de NCAA en la misma temporada

Fernando Mendoza tuvo una cita con el destino en el Hard Rock Stadium y ganó. Además de consagrarse como Campeón Colegial, el mariscal de campo se unió a una selecta lista de ganadores del Trofeo Heisman y el título nacional en una misma temporada, siendo Devonta Smith, receptor de los Philadelphia Eagles, el último en conseguirlo.

La nueva "Fernandomanía" en Estados Unidos nació no sólo por el gran mariscal de campo que es Mendoza, sino también por su historia de vida y perseverancia. El quarterback no tuvo ninguna oferta de ninguna universidad después de terminar la preparatoria, por lo que tuvo que remar contracorriente para escribir su nombre en la historia de la NCAA.

Ahora, Fernando Mendoza es el primer quarterback en ganar el Trofeo Heisman y el título nacional en una misma temporada desde Joe Burrow en 2019, cuando aún jugaba para LSU. Han sido 18 jugadores -contando a Mendoza- en ganar el distintivo al mejor de la nación y el trofeo de la NCAA.

Fernando Mendoza | AP

¿Quiénes son todos los que han logrado dicho hito en la NCAA?

2025: Fernando Mendoz, QB, Indiana

2020: DeVonta Smith, WR, Alabama

2019: Joe Burrow, QB, LSU

2015: Derrick Henry, RB, Alabama

2013: Jameis Winston, QB, Florida State

2010: Cam Newton, QB, Auburn

2009: Mark Ingram, RB, Alabama

2004: Matt Leinart, QB, USC

1997: Charles Woodson, CB, Michigan

1996: Danny Wuerffel, QB, Florida

1993: Charlie Ward, QB, Florida State

1976: Tony Dorsett, RB, Pittsburgh

1949: Leon Hart, Right End, Notre Dame

1947: John Lujack, QB, Notre Dame

1945: Felix 'Doc' Blanchard, FB, Army

1943: Angelo Bertelli, QB, Notre Dame

1940: Bruce Smith, RB, Minnesota

1938: Davey O’Brien, QB, Texas Christian

Joe Burrow | AP

Buscar replicar el éxito en la NFL

Con la expectativa que generó Fernando Mendoza, se espera que sea elegido con el pick número uno en el Draft de 2026. Las Vegas Raiders cuentan con dicha posición y, con la presencia de Tom Brady y Mark Davis en la Final ante los Miami Hurricanes, solo es cuestión de que llegue abril en Pittsburgh para ser seleccionado.

Si todo sale como se tiene previsto, Fernando Mendoza tendrá la gran encomienda de estabilizar a los Raiders, y porqué no, pensar en un Super Bowl. La franquicia, que ahora está en Las Vegas, no ha ganado un trofeo Lombardi desde 1984, cuando tuvieron a Jim Plunkett, quien comenzó dicha temporada como suplente.

En caso de que Fernando Mendoza logre dicho hito de ganar un trofeo Lombardi, podría entrar en una selecta lista de jugadores que ganaron el Super Bowl, un título de NCAA y un Heisman, en la que un histórico Raider se encuentra.

Campeones Colegiales | AP

Hasta la fecha, sólo cinco jugadores en la historia de la NFL han logrado ganar estos tres reconocimientos, siendo el último de ellos DeVonta Smith. El receptor ganó dos títulos nacionales con Alabama (2017 y 2020), el Heisman en el 2020 y Campeón de Super Bowl con los Philadelphia Eagles en la Temporada 2024

Además de Smith están los corredores, Reggie Bush y Tony Dorsett, el profundo Charles Woodson, y el corredor Marcus Allen, figura de los Raiders. Allen ganó el Super Bowl XVIII, en la Temporada de 1983, en el cual también fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido.

Marcus Allen | @NFLMAVERICK