49ers: ¿La última llamada para ganar un Super Bowl con esta generación?

Los San Francisco 49ers visitarán Lumen Field para enfrentar a los Seattle Seahawks en la Ronda Divisional, en un partido que puede significar una última oportunidad para los de la bahía. Dicen que la ventana para ganar un Super Bowl es muy corta y para muchos la de los gambusinos ya pasó, aunque intentarán demostrar lo contrario.

Aunque hay varios hombres lesionados, como el caso de Nick Bosa, Fred Warner, Tatum Bethune y George Kittle, los San Francisco 49ers cuentan con experiencia en el juego grande en comparación a otros equipos.

Fred Warner puede volver | AP

¿Qué jugadores y parte del cuerpo técnico de los 49ers han estado en el Super Bowl?

Kyle Shanahan es el caso más notable con experiencia en el Super Bowl, pues lo lleva en la sangre. Hijo del legendario Mike Shanahan, el entrenador en jefe de los San Francisco 49ers tuvo su primera experiencia en la edición LI del Súper Domingo, como coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons, historia que terminó con la increíble remontada de los New England Patriots.

Después, Shanahan llegó al juego grande como entrenador en jefe en dos ocasiones, ambas contra los Kansas City Chiefs y con el mismo resultado: derrota. El cansancio de gran parte de la afición gambusina salió desde hace un par de temporadas, aunque la verdad es que Kyle tuvo una gran campaña e intentará llegar por tercera ocasión con San Francisco al juego grande.

Sigue la NFL en DAZN

Robert Saleh, coordinador defensivo de San Francisco, también estuvo en un Super Bowl con los gambusinos, en el LIV. En dicho juego también estuvo Kyle Juszczyk, el fullback que logró anotar un touchdown.

En la última aparición de los 49ers en el Super Bowl, cinco jugadores de la actual plantilla estuvieron en aquel juego, unos con más participación que otros. Dee Winters casi no vio acción, pues Fred Warner estuvo en todo el partido activo.

Sin embargo, en la ofensiva cuatro jugadores tuvieron actuaciones para recordar en dicho Super Bowl. Brock Purdy, Trent Williams, Christian McCaffrey y Jauan Jennings estuvieron a la altura, en especial el receptor y el corredor, quienes ejecutaron una fantástica jugada de Kyle Shanahan para poner el primer touchdown del partido.

CMC en el Super Bowl | AP

Última llamada para la bahía

Está claro que conforme pasa el tiempo hay equipos más jóvenes con ganas de trascender y, aunque el equipo de los San Francisco 49ers no es viejo del todo, varios de sus grandes líderes ya van de salida. Esta postemporada podría ser la última gran oportunidad para algunos para llevarse un anillo de Campeón de la NFL.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Última llamada | AP