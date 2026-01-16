NFL: ¿Cuándo y dónde ver San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks de Ronda Divisional?

El clásico de la NFC Oeste regresa este sábado con una tensión que solo la eliminación directa puede provocar. Seattle y San Francisco se verán las caras por segunda vez en apenas tres semanas dentro del emparrillado. Esta vez, el margen de error desaparece para dar paso a un duelo de vida o muerte.

En acción | AP

Así llegan Seahawks y 49ers al duelo

Los Seahawks llegan a la cita con la ventaja de haber descansado y como el mejor equipo de la conferencia. La escuadra local presume siete victorias consecutivas, demostrando una solidez envidiable en la etapa más crítica del año. El objetivo es volver a un juego de campeonato, algo que no logran desde 2014.

Para los dirigidos por Mike Macdonald, la localía representa un factor determinante tras dominar la división más competitiva del futbol americano. Aunque algunos triunfos fueron apretados, la inercia ganadora los coloca como los amplios favoritos del encuentro.

En la otra cara de la moneda, los 49ers arrastran el cansancio de una batalla física ante los Eagles. San Francisco logró avanzar gracias a un chispazo de Christian McCaffrey en los instantes finales del último partido. Sin embargo, el costo de esa victoria en la ronda de comodines fue demasiado elevado.

La ausencia de George Kittle por una rotura en el tendón de Aquiles debilita significativamente el ataque de Brock Purdy. El panorama luce cuesta arriba para los californianos, quienes deben lidiar con múltiples bajas en su formación titular. Aun así, la esperanza de disputar el Super Bowl en casa mantiene viva la garra.

En juego | AP

La historia reciente entre estos dos rivales garantiza que el espectáculo no faltará durante los cuatro periodos de juego. Durante la campaña regular, los duelos se definieron por detalles mínimos que mantuvieron al público al filo del asiento. Existe una paridad táctica que suele anular las ventajas teóricas de cualquier plantilla.

Cabe recordar que San Francisco ya sabe lo que es silenciar Seattle tras su victoria de 17-13. En aquella ocasión, la defensiva comandada por Nick Bosa fue la encargada de sentenciar el rumbo con una jugada grande. Esa experiencia previa será el principal argumento de los visitantes para buscar la hazaña.

¿Dónde ver 49ers vs Seahawks?

Fecha: Sábado 17 de enero

Sábado 17 de enero Hora: 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Lugar: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Transmisión: Canal 5, NFL Game Pass (DAZN)

