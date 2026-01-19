Canelo Álvarez y Bad Bunny son humillados por Dominik Mysterio

'El Rey de los Luchadores' se fue con todo contra Saúl Álvarez y contra el cantante puertorriqueño en una promo con Triple A

Mysterio le mandó un mensajito a Canelo y a Bad Bunny
Marcos Olvera García
19 de Enero de 2026

Dominik Mysterio ha subido como la espuma después de su turn hell, actualmente es megacampeón de Triple A y, después de vencer a John Cena en Survivor Series, recuperó el campeonato intercontinental de WWE.

Ahora, que el hijo de Rey Mysterio sufrió una lesión y que apunta a volver para el Royal Rumble de finales de este mes, Triple A sacó una promo protagonizada por el Sucio Dom, donde le tira a Canelo Álvarez y al Bad Bunny.

"Triple A tiene más ojos que nunca, pero ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Tal vez por todas las celebridades que están apareciendo de repente, como Canelo Álvarez

Canelo ¿Te acuerdas de septiembre, cuando ambos fuimos estelares en Las Vegas?, yo representando a Las Vegas representando a México me fui como nuevo Megacampeón de AAA y tú, representado a México, perdiste. O será porque a Bad Bunny le encanta Mr. Iguana, por favor, es un chiste", comentó Mysterio.

¿Cuándo volvería Dominik Mysterio tras su lesión?

El pasado 20 de diciembre, durante Guerra de Titanes, Dominik Mysterio sufrió una lesión en el hombro, lo que lo ha mantenido alejado de los cuadriláteros, aunque ya tendría todo listo para volver al ring.

Dominik estaría regresando para Royal Rumble, razón por la cual no fue despojado de sus campeonatos, recordando que el primer PLE de WWE en 2026 se celebrará en Arabia Saudita.

Ya tiene rival por el Megacampeonato

Después de la función del pasado 17 de enero, misma que se celebró en el Juan de la Barrera, el Hijo del Vikingo se enfrentará nuevamente a Dominik Mysterio por el megacampeonato de Triple A.

El Hijo del Vikingo, que se pasó al bando rudo y ahora es parte de 'El Ojo que todo lo ve' junto a Omos y Dorian Roldán, venció a El Grande Americano.

