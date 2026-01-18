¡Caos en la México! Aficionado norteamericano 'invade' el ring en plena función

La Arena México vivió una noche fuera de lo común durante la función dominical del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Un aficionado protagonizó un momento insólito al subir al ring en plena lucha, generando tensión entre luchadores, réferi y público presente en la llamada Catedral de la Lucha Libre.

El hecho ocurrió durante el combate entre Bandido y Templario, cuando un hombre corpulento, presuntamente de nacionalidad estadounidense, irrumpió en el cuadrilátero y se subió hasta la tercera cuerda, provocando la rápida reacción de los elementos de seguridad del inmueble.

Poster oficial de la lucha | X: @CMLL_OFICIAL

Aficionado interrumpe lucha

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el aficionado sube a los encordados y amaga con lanzarse desde la tercera cuerda, como si fuera a ejecutar una maniobra de lucha libre. La escena sorprendió tanto al público como a los propios protagonistas del combate, el cual se detuvo de inmediato.

La seguridad de la Arena México reaccionó con rapidez para evitar un incidente mayor. Varios elementos subieron al ring para contener al aficionado, quien ofreció resistencia antes de ser controlado, generando momentos de tensión en el recinto.

GRINGO LOCO, un hombre burla la SEGURIDAD PRIVADA del @CMLL_OFICIAL en la #ArenaMexico y se sube al ring e intenta lanzarse desde la tercera cuerda, el luchador #ElBandido tuvo que intervenir, entre varios elementos de seguridad privada trataron de bajarlo #Viral pic.twitter.com/Fxcd4k894W — @ELPOLICIA (@ELPOLICIA8) January 19, 2026

El suceso ocurrió ante la mirada atónita de los asistentes, quienes no entendían si se trataba de parte del espectáculo o de una invasión real. En cuestión de minutos, el combate quedó completamente interrumpido mientras se resolvía la situación, todo esto, ante la mirada de todos los espectadores.

El Bandido ayudó en la situación

Durante el incidente, Bandido intentó dialogar con el aficionado para calmarlo y evitar que la situación escalara. El luchador mostró una actitud prudente, tratando de persuadir al hombre mientras la seguridad hacía su trabajo.

El réferi de la contienda también intervino activamente, colaborando con el personal del CMLL para sacar al aficionado del cuadrilátero. Finalmente, entre varios elementos de seguridad y staff de la Arena México, el sujeto fue retirado del ring y del inmueble.

Templario terminó ganando el combate | Captura de X

Tras lo ocurrido, la función continuó con normalidad y el hecho no pasó a mayores. Incluso trascendió la versión de que el aficionado sería un luchador extranjero, aunque hasta el momento el CMLL no ha confirmado oficialmente dicha información, dejando el episodio como uno de los momentos más insólitos recientes en la Arena México.