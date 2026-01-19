Sorpresa en Raw Belfast: El Grande Americano no recibe apoyo de sus 'paisanos'

WWE concluyó su gira por Europa con la edición de Monday Night Raw en Belfast, Irlanda, la cual terminó con una lucha por el campeonato mundial pesado entre CM Punk y Finn Bálor, quien estaba en su 'casa'.

Sin embargo, el show contó con muchos segmentos más, incluidos los que fueron parte de los espacios comerciales; en uno de ellos, Los Americanos (El Grande, Rayo y Bravo), buscaron el apoyo del público sin tener éxito al hacerlo, caso completamente contrario a su aparición en AAA.

Los Americanos en Belfast | Captura: WWE

¿Ya no hay amor latino?

Durante la entrevista que Cathy Kelley les realizaba a los tres miembros del equipo, El Grande Americano interrumpió para poder preguntar "¿Cuántos paisanos suyos se encontraban en la arena dentro de Belfast"? A lo que tuvo muy pocas respuestas, prácticamente nulas, generando un silencio un tanto incómodo en la gente.

A pesar de ello y fiel a su estilo, el 'mexicano' optó por hacer una pregunta en un tono más gracioso para todo el público: "¿Qué ped* wey, que no entienden español? ¿Por qué no me sorprende que no entiendan más de un idioma?"

Cabe resaltar que todo el segmento lo hizo vistiendo la playera de la Selección Mexicana con la que disputarán el Mundial de 2026, ponderando hablar en español, pero debido al poco apoyo que tuvo por parte de los fanáticos irlandeses, tanto él como Rayo y Bravo decidieron cambiar a inglés con algunos insultos dirigidos a los presentes como "pinch** gringos"

El Grande Americano preguntando cuántos paisanos mexicanos hay en Belfast esta noche. Y no, no hay muchos mexicanos. Y hasta Tyler Bate se atreve a decir por favor xd #WWERAW pic.twitter.com/5WEfpZ1fMH — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 19, 2026

Esa no fue la única participación que tuvo en el programa, pues momentos más tarde, El Grande tuvo que regresar a escena, esta vez en el ring para enfrentarse a Je'von Evans; el combate lo ganó desafortunadamente fue de una manera poco esperada, pues el más reciente luchador con contrato en Raw se lesionó y no pudo continuar en el cuadrilátero.

Apoyo 'del otro lado del mundo'

Pese a no haber contado con el apoyo que se esperaba en Europa, durante su participación en el debut de AAA en Fox, El Grande Americano fue el luchador más ovacionado, incluso estando a la par de Rey Mysterio, quien estuvo a cargo de abrir el show. El poco apoyo probablemente radique en una reciente publicación.

En sus redes sociales, el excampeón de Speed publicó un mensaje en el que aseguró que los mejores fanáticos son los mexicanos, además de agregar que no le importa que los demás se ofendan, ya que esa es la realidad.