Sorpresa en Raw Belfast: El Grande Americano no recibe apoyo de sus 'paisanos'

Durante una de las entrevistas de los comerciales, el luchador 'mexicano' no obtuvo apoyo de la gente en Irlanda

Los Americanos no tuvieron el respaldo de la gente
Los Americanos no tuvieron el respaldo de la gente | Captura: WWE
Mauricio Díaz Valdivia
19 de Enero de 2026

WWE concluyó su gira por Europa con la edición de Monday Night Raw en Belfast, Irlanda, la cual terminó con una lucha por el campeonato mundial pesado entre CM Punk y Finn Bálor, quien estaba en su 'casa'.

Sin embargo, el show contó con muchos segmentos más, incluidos los que fueron parte de los espacios comerciales; en uno de ellos, Los Americanos (El Grande, Rayo y Bravo), buscaron el apoyo del público sin tener éxito al hacerlo, caso completamente contrario a su aparición en AAA.

Puede ser una imagen de texto
Los Americanos en Belfast | Captura: WWE

¿Ya no hay amor latino?

Durante la entrevista que Cathy Kelley les realizaba a los tres miembros del equipo, El Grande Americano interrumpió para poder preguntar "¿Cuántos paisanos suyos se encontraban en la arena dentro de Belfast"? A lo que tuvo muy pocas respuestas, prácticamente nulas, generando un silencio un tanto incómodo en la gente.

A pesar de ello y fiel a su estilo, el 'mexicano' optó por hacer una pregunta en un tono más gracioso para todo el público: "¿Qué ped* wey, que no entienden español? ¿Por qué no me sorprende que no entiendan más de un idioma?"

Cabe resaltar que todo el segmento lo hizo vistiendo la playera de la Selección Mexicana con la que disputarán el Mundial de 2026, ponderando hablar en español, pero debido al poco apoyo que tuvo por parte de los fanáticos irlandeses, tanto él como Rayo y Bravo decidieron cambiar a inglés con algunos insultos dirigidos a los presentes como "pinch** gringos"

Esa no fue la única participación que tuvo en el programa, pues momentos más tarde, El Grande tuvo que regresar a escena, esta vez en el ring para enfrentarse a Je'von Evans; el combate lo ganó desafortunadamente fue de una manera poco esperada, pues el más reciente luchador con contrato en Raw se lesionó y no pudo continuar en el cuadrilátero.

Apoyo 'del otro lado del mundo'

Pese a no haber contado con el apoyo que se esperaba en Europa, durante su participación en el debut de AAA en Fox, El Grande Americano fue el luchador más ovacionado, incluso estando a la par de Rey Mysterio, quien estuvo a cargo de abrir el show. El poco apoyo probablemente radique en una reciente publicación.

En sus redes sociales, el excampeón de Speed publicó un mensaje en el que aseguró que los mejores fanáticos son los mexicanos, además de agregar que no le importa que los demás se ofendan, ya que esa es la realidad.

Puede ser una imagen de texto
El Grande Americano vs Je'von Evans en Raw | Captura: WWE

TE PUEDE INTERESAR

La seguridad tuvo que entrar para controlar la situación

CMLL | 18/01/2026

¡Caos en la México! Aficionado norteamericano 'invade' el ring en plena función
Taker rió y posó para la foto con el standupero

AAA | 18/01/2026

¿Parecidos? Undertaker se encontró con Alexis 'Ojitos de Huevo' en el backstage de AAA
Las predicciones comienzan a tomar forma de cara al evento

WWE | 18/01/2026

Royal Rumble 2026: ¿Qué luchadores apuntan a ser las grandes sorpresas de WWE?
Te recomendamos
Canelo Álvarez y Bad Bunny son humillados por Dominik Mysterio
Lucha Libre
WWE

LO ÚLTIMO