Liga MX Femenil: Refuerzos que han respondido en las tres primeras jornadas

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil trajo grandes fichajes al futbol femenil. Si bien no fueron grandes nombres como en su momento Jenni Hermoso y Lucía García, sí llegaron refuerzos internacionales. Además, entre clubes mexicanos también se dieron interesantes intercambios que ponen en relevancia el avance que ha tenido la liga.

En este contexto, algunas de esas jugadoras ya tuvieron un impacto inmediato con sus nuevos clubes. Y aunque queda todavía mucho torneo por delante, con sus goles ya mandaron una "declaración de intenciones", con miras a ser protagonistas y contribuir a que sus clubes peleen por el campeonato.

Xcaret Pineda ya destacó con América | IMAGO 7

América encontró una goleadora

Una de las jugadoras que se llevó los reflectores este fin de semana, en el marco de la Jornada 3, fue Xcaret Pineda, el primer refuerzo confirmado de América para el Clausura 2026. La mediocampista de 21 años llegó procedente del equipo del Oklahoma State y este sábado ante Necaxa marcó un doblete, el primero como jugadora azulcrema.

Al igual que la jugadora mexicoamericana, Gaby García también se hizo presente en el compromiso ante las Centellas. La venezolana, procedente del Atlético de Madrid, hizo el primer gol de la goleada 6-0; además, para ambas fue su presentación como refuerzos ante la afición azulcrema en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué otros refuerzos han destacado en el arranque del torneo?

En el caso de Cruz Azul, también tiene dos futbolistas que ya dejaron clara su intención de ser determinantes para las cementeras en este semestre. La primera es Ana Arcanjo, quien llegó para apuntalar la zaga, pero hizo el primer gol de la goleada 0-5 ante León en la primera fecha del campeonato.

Arcanjo es una de los fichajes que han trascendido | IMAGO 7

La brasileña también marcó contra Pachuca, pero su gol fue anulado por fuera de lugar. Más allá de su presencia ofensiva, Arcanjo ha sido para que Cruz Azul tenga actualmente una de las mejores defensivas, sin goles recibidos en tres fechas. Mientras que en ataque, Michaela Abam, que llegó desde Toluca, fue quien hizo el tanto del triunfo ante Tuzas.

Por último, otra jugadora que demostró por qué la buscaron fue Jasmine Casarez. La delantera llegó a Chivas y marcó el primer gol del Rebaño en el torneo, en la victoria 2-0 frente a Atlético San Luis; aunque en los otros dos juegos se fue en blanco, está llamada a ser una de las figuras rojiblancas este semestre.