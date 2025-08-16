Policía detiene a aficionado del Liverpool por insultos racistas contra Antoine Semenyo

La policía de Merseyside arrestó a un aficionado del Liverpool acusado de agredir verbalmente con insultos racistas a Antoine Semenyo, jugador del Bournemouth, durante el duelo disputado en Anfield en el arranque de la temporada de la Premier League.

Antoine Semenyo recibió insultos racistas | AP

El incidente ocurrió el viernes, cuando el aficionado fue retirado del estadio tras ser señalado por los comentarios racistas. Este sábado, las autoridades confirmaron su detención para ser interrogado.

“Un hombre de 47 años de Liverpool ha sido detenido hoy (sábado 16 de agosto) como sospechoso de un delito de orden público con agravante racial. Ha sido detenido para ser entrevistado”, informó la policía de Merseyside.

La investigación se mantiene en curso y se espera que en los próximos días se defina una sentencia.

Liverpool condena insultos racistas

A través de un comunicado oficial, el club de Anfield condenó de manera enérgica las acciones de su aficionado, aunque aclaró que no dará más declaraciones hasta que finalicen las investigaciones.

El partido fue detenido de manera momentánea | AP

“Condenamos el racismo y la discriminación en todas las formas, no tiene cabida en la sociedad ni en el futbol”, señaló el club. “El club no puede comentar más, ya que el supuesto incidente de esta noche es objeto de una investigación policial en curso, que apoyaremos plenamente”, añadieron.

Liverpool ya emitió comunicado | X: @LFC

