Agenda deportiva del martes 26 de agosto

Se termina el mes de agosto con mucha actividad deportiva; el último martes del mes cierra con actividad de UEFA Champions League en su ronda de Play Offs de Vuelta, la Liga MX Femenil tiene su octava fecha, comienza la Carabao Cup y la MLB también 'llena el ojo' de sus aficionados.

Martes de 'Noches Mágicas'

A unas cuantas semanas de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, la ronda de Play Offs tendrá sus compromisos de Vuelta con algunos clubes al borde de la clasificación. Por si fuera poco, estos partidos se jugarán el mismo día que comienza la actividad en otras copas de Europa.

Partidos de Vuelta de Play Offs de Champions:

Kairat vs Celtic

Pafos vs Estrella Roja de Belgrado

Sturm Graz vs Bodo Glimt

Jornada 8 de la Liga MX Femenil

La octava fecha del 'circuito rosa' del futbol mexicano se llevará a cabo la noche de este martes con algunos de los partidos más esperados por la afición.

Cruz Azul vs Toluca

Querétaro vs Tigres

Pachuca vs Atlas

Chivas vs Rayadas

La agenda también presenta actividad de la MLB, DFB Pokal y una de las distintas copas en el futbol de Inglaterra.

