Conference League 2025-26: ¿cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

Las competiciones europeas están a punto de iniciar y la UEFA Conference League no será la excepción. Antes de que los equipos salten al terreno de juego, este viernes 29 de agosto se celebrará el sorteo de la fase liga del torneo en el Principado de Mónaco, donde se conocerán los enfrentamientos que marcarán el inicio de la temporada 2025/26.

Desde la pasada edición, los torneos europeos adoptaron un nuevo formato. La tradicional fase de grupos fue eliminada y reemplazada por la Fase de Liga, un sistema que busca intensificar la competencia y ofrecer encuentros más atractivos entre equipos de distintas ligas europeas. Esta fase definirá qué clubes avanzan a las etapas finales, elevando la importancia de cada partido desde el inicio.

Entre los jugadores mexicanos que estarán presentes en la competencia destacan Orbelin Pineda, quien defenderá los colores del AEK Atenas, y César “Chino” Huerta, que representará al Anderlecht. Ambos futbolistas buscarán dejar huella en Europa y ayudar a sus respectivos equipos a avanzar en esta nueva fase de la Conference League.

El sorteo promete momentos de gran expectativa, especialmente para los equipos que buscan hacerse un lugar en Europa y para los aficionados que ya sueñan con grandes duelos internacionales. La ceremonia contará con la presencia de representantes de los clubes clasificados y con la transmisión oficial por los canales de la UEFA.

¿Dónde ver en México el sorteo de la UEFA Conference League?

Fecha: viernes 29 de agosto

Hora: 05:00 horas del centro de México

Lugar: Mónaco

Dónde ver: uefa.tv

