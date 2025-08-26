¿Cuándo y dónde ver al Copenhague de Rodrigo Huescas por Champions League vs Basel?

Uno de los mexicanos que podría jugar UEFA Champions League 'salta a escena' este miércoles cuando su equipo, Copenhague se enfrente en casa al Basel. La eliminatoria se encuentra empatada, por lo que todo el destino de ambas escuadras queda en el aire, dejando también la posibilidad de que el encuentro se defina en un poco más que solo 90 minutos.

Huescas apunta a ser titular por la banda de la derecha | X: @FCKobenhavn

¿Cómo llegan ambos equipos al Play Off de Vuelta?

Copenhague está en busca de entrar a la competencia desde la segunda fase de eliminación cuando venció a Drita 2-0 y 0-1 para avanzar a la siguiente etapa, en la que jugó en contra de Malmö, empatando sin goles la Ida, pero goleando 5-0 en la Vuelta. Ya en la ronda de Play Offs, la Ida la empató a un gol en contra de Basel con gol de Gabriel Pereira.

En cuanto a su actualidad en la liga de su país, los Leones son el primer lugar con 13 puntos conseguidos de cuatro victorias, un empate y una derrota. En cuando a sus último partido, el cual jugó como local, también lo empató 1-1 frente a Odense, en ese juego también anotó Gabriel Pereira.

El capitán Gabriel Pereira ha sido el goleador de los últimos partidos | X: @FCKobenhavn

Basel, por otro lado fue directamente ubicado en la ronda de Play Offs, por lo que esperó a su rival desde que las eliminatorias comenzaron; el gol en el partido de Ida en St. Jakob Park lo anotó Xherdan Shaqiri vía penal. El equipo suizo no podrá contar con Jonas Adjetey, ya que se fue expulsado en la primera parte de la eliminatoria.

Hablando de su último partido de futbol suizo, se remonta al pasado 16 de agosto cuando goleó 1-6 a FC Biel-Bienne como visitante.

Shaqiri está de regreso en el futbol europeo | X: @FCBasel1893

¿Dónde ver el juego de Huescas con Copenhague rumbo a Champions League?

Fecha : Miércoles 27 de agosto

: Miércoles 27 de agosto Sede : Parken Stadion

: Parken Stadion Horario : 1:00 PM (tiempo del centro de México)

: 1:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Fox (Tubi)

