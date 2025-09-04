Brasil vs Chile EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026

En la penúltima fecha de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, Brasil y Chile protagonizan un duelo con escenarios opuestos. Mientras la Canarinha ya tiene asegurado su boleto para la máxima justa, la selección chilena afronta un cierre amargo, sin posibilidades de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti encara este compromiso en el Estadio Maracaná con la intención de seguir consolidando su estilo de juego y mantener la conexión con su afición. La escuadra brasileña, con figuras de talla internacional, busca aprovechar este tipo de partidos como ensayo general para lo que vendrá en la cita mundialista de 2026.

Por su parte, Chile se presenta con el desconsuelo de haber quedado fuera por tercera vez consecutiva de una Copa del Mundo. La última participación de La Roja se remonta a Brasil 2014, y esta eliminación confirma un periodo de crisis futbolística que contrasta con los éxitos alcanzados en la década pasada, cuando conquistaron dos Copas América.

Más allá de la diferencia en realidades, el enfrentamiento tiene un peso histórico en Sudamérica. En 76 partidos oficiales, Brasil domina claramente con 54 victorias, mientras Chile apenas suma ocho triunfos.